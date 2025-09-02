Не сумев отразить асимметричные атаки Йемена в Красном море, США изменили свой военный подход, перейдя к широкому использованию беспилотников и морских роботов.

газета «Аль-Ахбар» написала в статье: «Опыт йеменской военно-морской войны в Красном море стал поворотным моментом в развитии вооруженных сил США. Арабские СМИ подчеркивали, что йеменская война показала, что традиционных и дорогостоящих ракетных ответов уже недостаточно. По этой причине Пентагон запустил программу «Репликатор» — программу массового производства недорогих беспилотников и роботов с целью ускорения развертывания беспилотного оружия».

На первом этапе Министерство обороны США в конце 2023 года выделило 500 миллионов долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов и кораблей, систем оповещения и защиты от беспилотников». В 2025 финансовом году эта цифра должна увеличиться ещё на 500 миллионов долларов. ВМС США также планируют производить корабельные самолёты и воздушные мины в качестве новой линии обороны – оборудование, способное противостоять беспилотным атакам при относительно небольших затратах. Однако очевидно, что в конфликте в Йемене и в Красном море использование йеменскими силами беспилотников, высокоточных и дешёвых ракет стало серьёзным вызовом для передовых западных флотов. Это развитие началось в конце 2023 года, когда коалиция США, Европы и Израиля столкнулась с неожиданным сопротивлением.

Высокопоставленные американские чиновники признали, что простые и недорогие инструменты способны сбивать с толку тяжёлые и дорогостоящие военные структуры. Этот факт заставил Вашингтон и даже Пекин пересмотреть свои военно-морские стратегии. Китай, вдохновлённый йеменским опытом, также включил инвестиции в беспилотники и морских роботов в повестку дня как способ противодействия традиционному превосходству Америки.