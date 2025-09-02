Пезешкиан: Иран готов и всегда был готов найти дипломатическое урегулирование своей мирной ядерной программы

В понедельник Масуд Пезешкиан на встрече «Шанхай плюс» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине (Китай) отметил: «Я заявляю, что Исламская Республика Иран всегда была и всегда была готова найти дипломатическое решение для мирного урегулирования своей мирной ядерной программы».

Заметив, что иранский народ в последние годы, и особенно в последние несколько месяцев, испытал на себе горький вкус попыток навязать мир силой посредством различных санкций и военной агрессии, Пезешкиан добавил: «В течение последних двух десятилетий Исламская Республика Иран, действуя в рамках своих законных прав, всегда прилагала все усилия для разрешения существующих неопределенностей путем диалога и переговоров. Однако в июне этого года мы были атакованы, когда Соединенные Штаты лицемерно сидели за столом переговоров с Ираном. Теперь европейские страны угрожают нам возобновлением международных санкций, хотя сами не взяли на себя никаких практических и эффективных обязательств по их выполнению, в то время как в ответ на это был установлен самый тщательный международный надзор за ядерной деятельностью Исламской Республики Иран».

Он подчеркнул: «Поэтому мы ожидаем, что Шанхайская организация сотрудничества и независимые государства мира сыграют свою эффективную и ответственную роль в борьбе с этой несправедливостью».

Дипломатия — единственное решение, ответные действия — источник напряженности

Президент Ирана при этом добавил: «Неудачная попытка Соединенных Штатов и сионистского режима применить военную агрессию показала неэффективность военного варианта и встретит героическое сопротивление со стороны иранского народа. Использование так называемого механизма ответных действий лишь осложнит ситуацию и усилит напряженность. Мы рекомендуем США и Европе отказаться от конфронтационных решений и обратиться к дипломатии для достижения сбалансированного и справедливого решения. Без справедливого решения палестинского вопроса ни один план достижения мира и справедливости во всем мире не будет реализован».

Президент Ирана также заметил: «Мы вновь подчеркиваем, что Шанхайская организация сотрудничества должна более организованно осуществлять инициативу по построению мира в окружающем ее мире. Будучи одним из важнейших независимых и стремящихся к справедливости институтов в мире, организация должна, в частности, иметь конкретный и всеобъемлющий план урегулирования затянувшегося кризиса в регионе Западной Азии и болезненной проблемы преднамеренных убийств и голода невинных людей в секторе Газа и по всей Палестине.

По словам Пезешкиана, теперь совершенно очевидно, что без справедливого разрешения палестинского вопроса ни один план достижения мира и справедливости во всем мире не будет реализован». Он также сказал: «Нашим решением всегда было участие всех коренных жителей Палестины в свободных выборах для реализации права на самоопределение как основополагающего принципа международного права».

Необходимость равных прав и представительства всех стран в глобальном управлении

В другой части своего выступления Пезешкиан заявил: «Наш мир нуждается в новом понимании и плане глобального сотрудничества. Такой план должен, в первую очередь, отойти от логики, основанной на силе, и заменить её логикой, основанной на равенстве и справедливости. Все страны, независимо от размера и богатства, должны иметь равные права и представительство в глобальном управлении. К счастью, благодаря вниманию всех членов, доминирующий дискурс в переговорах и заявлениях Шанхайской организации сотрудничества всегда основывался на достижении мира и безопасности посредством справедливости и развития. В этой связи мы надеемся, что ШОС, достигнув общего понимания и создав многочисленные механизмы, будет уделять больше внимания качеству своей роли в решении важных глобальных вопросов, особенно тех, которые явно подрывают справедливость и развитие в мире, и более чётко продемонстрирует свою роль».

Президент Ирана добавил: «Кроме того, расширение сотрудничества со странами глобального юга, особенно в области финансового сотрудничества и совместных инвестиций в инфраструктуру, должно быть более серьёзно включено в повестку дня организации. Мы считаем, что организация, учитывая её существующий потенциал, может стать координационным центром и определяющим хабом в области использования новых технологий и искусственного интеллекта. Исламская Республика Иран также имеет необходимую готовность к сотрудничеству в этих областях, учитывая её огромный научный капитал, энергетические ресурсы и транзитное положение. Расположение Ирана в качестве коммуникационного узла между Востоком и Западом создаёт значительное географическое преимущество для соединения транзитных линий в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Это, наряду с беспрецедентной стабильностью и безопасностью в Иране, может создать важную основу для соединения коммуникационных линий инициативы «Один пояс, один путь» и интеграции Ирана в этот план».