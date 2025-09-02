  1. Home
Совместное письмо Ирана, России и Китая в ООН по поводу «снэпбэка»

2 сентября 2025 - 23:45
News ID: 1722942
Source: IRNA
Министр иностранных дел Ирана объявил об отправке совместного письма Ирана, России и Китая Генеральному секретарю ООН и Председателю Совета Безопасности ООН, в котором говорится: «Страны, которые не выполняют свои обязательства, не имеют права пользоваться преимуществами соглашения, которое сами же и подорвали».

 Сейед Аббас Аракчи по поводу совместного письма заметил: «В этом обращении выражена наша твёрдая позиция, что усилия европейских стран по активации «механизма спускового крючка «снэпбека» (или автоматического возобновления санкций) не имеют под собой никакой правовой основы и считаются политически деструктивным действием».

Аракчи добавил: «Заявляя о недействительности действий трёх европейских стран (Е3), мы официально зафиксировали, что ни одна сторона не может стереть последовательность событий: именно Соединённые Штаты первыми нарушили СВПД и резолюцию № 2231, а затем именно Европа, вместо того чтобы соблюдать свои обязательства, решила согласиться с незаконными санкциями. Эти неоспоримые факты должны лечь в основу любого серьёзного обсуждения в Совете Безопасности».

