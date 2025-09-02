Совместное письмо Ирана, России и Китая в ООН по поводу «снэпбэка»

Сейед Аббас Аракчи по поводу совместного письма заметил: «В этом обращении выражена наша твёрдая позиция, что усилия европейских стран по активации «механизма спускового крючка «снэпбека» (или автоматического возобновления санкций) не имеют под собой никакой правовой основы и считаются политически деструктивным действием».

Аракчи добавил: «Заявляя о недействительности действий трёх европейских стран (Е3), мы официально зафиксировали, что ни одна сторона не может стереть последовательность событий: именно Соединённые Штаты первыми нарушили СВПД и резолюцию № 2231, а затем именно Европа, вместо того чтобы соблюдать свои обязательства, решила согласиться с незаконными санкциями. Эти неоспоримые факты должны лечь в основу любого серьёзного обсуждения в Совете Безопасности».