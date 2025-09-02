  1. Home
Пезешкиан: Сотрудничество между Тегераном и Душанбе расширяется во всех областях

2 сентября 2025 - 23:44
Подчеркнув, что общее прошлое Ирана и Таджикистана — это славное наследие, которое должно быть передано новым поколениям, президент Ирана заявил: «Взаимодействие Тегерана и Душанбе всегда было позитивным и в последние годы расширяется, а сотрудничество во всех областях развивается».

 Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества выразил удовлетворение частыми встречами и контактами глав двух стран в целях укрепления дружбы и братства двух равноправных и цивилизованных народов и подчеркнул важность расширения сотрудничества между ними, заявив: «Мы должны стараться напоминать новым поколениям двух стран о славном общем прошлом Ирана и Таджикистана».

Пезешкиан заметил, что в последние годы взаимодействие между двумя странами всегда было позитивным и развивалось, добавив: «Сотрудничество между Тегераном и Душанбе в последние годы улучшается и расширяется во всех областях транзита, торговли, туризма, науки и межчеловеческого общения».

