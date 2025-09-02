Пезешкиан: Сотрудничество между Тегераном и Душанбе расширяется во всех областях

Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества выразил удовлетворение частыми встречами и контактами глав двух стран в целях укрепления дружбы и братства двух равноправных и цивилизованных народов и подчеркнул важность расширения сотрудничества между ними, заявив: «Мы должны стараться напоминать новым поколениям двух стран о славном общем прошлом Ирана и Таджикистана».

Пезешкиан заметил, что в последние годы взаимодействие между двумя странами всегда было позитивным и развивалось, добавив: «Сотрудничество между Тегераном и Душанбе в последние годы улучшается и расширяется во всех областях транзита, торговли, туризма, науки и межчеловеческого общения».