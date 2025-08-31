сионистская газета Ma'ariv написала в четверг: «Авиакомпания El Al понесла тяжёлые убытки во время недавней войны Израиля с Ираном, её убытки достигли около 100 миллионов долларов».

Ракетные обстрелы со стороны Ирана и йеменского движения «Ансарулла» аэропорта Бен-Гурион в самом сердце оккупированной Палестины привели к нестабильной ситуации в аэропорту, и международные авиакомпании продолжают отменять рейсы в аэропорт.

В связи с этим Яхья Сари, представитель йеменских вооружённых сил, ранее предупредил иностранные авиакомпании воздержаться от любых полётов на оккупированные территории.

Заявления экономистов, официальная статистика и данные институтов сионистского режима показывают, что режим сталкивается с тремя проблемами: высокой инфляцией, войной на истощение и неконтролируемыми расходами, которые негативно сказываются на различных секторах экономики, включая жилищный сектор, социальное обеспечение и рынок труда.

В докладе на эту тему египетский писатель и журналист Мохамед Мохтар проанализировал экономические последствия войны сионистского режима в регионе, особенно в секторе Газа, и, основываясь на официальных данных и статистике, нарисовал мрачную картину ситуации в сионистском секторе.

В докладе, опубликованном в газете Arab Independent, говорится: «Война в Газе подняла уровень инфляции в Израиле до тревожного уровня и задержала снижение процентной ставки». Последние официальные данные показывают, что индекс потребительских цен вырос на 0,4% в июле.

Хотя рост соответствовал ожиданиям рынка, подробные данные свидетельствуют о более мрачных экономических перспективах, чем предполагалось изначально.