Почему Иран считает действия «Европейской тройки» по запуску процесса «снапбэка» незаконными?

после заседания посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иревани назвал незаконные» действия трех европейских стран по объявлению о начале процесса «снэпбэк» «неприемлемыми» и заявил, что эти действия идут в обход механизма разрешения споров СВПД, добавив: «Иран привержен дипломатии, но никогда не будет вести переговоры под угрозой или принуждением. Он расценил действия «Европейской тройки» лишь как попытку шантажа и оказания политического давления на Тегеран. По его словам, просьба Франции и Великобритании о проведении закрытого заседания Совета Безопасности была также сделана для оправдания незаконных и политически мотивированных действий и использования Совета в качестве инструмента в своих собственных целях и против Ирана.

Иран представил несколько причин, по которым Европа не желает активировать механизм «спускового крючка». Резолюция 2231, утвердившая СВПД, предусматривала «сначала» для стран, участвующих в соглашении, в то время как на практике европейцы не предприняли никаких эффективных действий для сохранения СВПД. ​​Иран заявляет, что европейские страны могут использовать этот инструмент только при соблюдении определённых условий, указанных в тексте соглашения, и эти условия до сих пор не выполнены. По словам Тегерана, его действия по сокращению обязательств по СВПД были ответом на нарушение обязательств другими сторонами и осуществлялись в рамках положений соглашения. Следовательно, правовых оснований для активации «снэпбэка» нет. Иран также считает, что, угрожая «снэпбэком» и теперь активируя его, европейские страны фактически используют международное соглашение в качестве инструмента политического давления, а не для поддержания мира и безопасности. С точки зрения Ирана, подобные действия Европы подрывают дипломатический и переговорный процесс и разрушают взаимное доверие. Иран также неоднократно критиковал Европу за невыполнение своих обязательств по СВПД и одновременное использование инструментов давления на Иран.

Примечательно, что в пятницу, 29 августа, посол Великобритании в ООН, представляющий «европейскую тройку», оправдал антииранские действия своей страны и заявил, что 30-дневный срок для активации «снапбэка» не означает конец дипломатии, заявив: «Наши предложения остаются на столе переговоров, мы по-прежнему привержены дипломатии и призываем Иран достичь решения на основе нашего предложения».

Три европейские страны, входящие в группу «4+1», включая Германию, Францию ​​и Великобританию, известную как «европейская тройка», которые до сих пор не выполнили свои обязательства по ядерному соглашению СВПД, в четверг, 28 августа 2025 года, официально направили в Совет Безопасности ООН «уведомление» об активации механизма спускового крючка (снэпбэка) для автоматического возобновления антииранских санкций, изложив условия и заявив о своей готовности в течение следующих 30 дней вести переговоры с Исламской Республикой Иран по ядерному соглашению, которое могло бы остановить процесс возобновления санкций.

Стоит отметить явное различие позиций трёх западных и восточных мировых держав, а именно США и России и Китая, в отношении начала процесса активации «европейской тройкой» механизма снапбэка. Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал действия Европы и заявил, что в ближайшие недели США будут работать с ними и другими членами Совета Безопасности ООН для успешного завершения процесса восстановления международных санкций и ограничений в отношении Ирана в соответствии с поручением президента США, содержащимся в Меморандуме № 2 о национальной безопасности.

В свою очередь, Россия и Китай раскритиковали действия «евротройки» и сочли их необоснованными. В этой связи МИД России, напомнив, что Иран на протяжении нескольких лет добросовестно выполняет СВПД, назвал действия «евротройки» по восстановлению санкций Совета Безопасности ООН против Ирана (снэпбэк) незаконными и осудил их. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал попытку трёх европейских стран активировать snapback неоправданной акцией и призвал их отменить своё решение по этому вопросу. В ответ на действия Европейского союза по активации «спускового механизма» МИД Китая заявил, что возобновление санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН является неконструктивным шагом, и подчеркнул: «Ядерное досье Ирана находится на критической стадии, и переговоры должны быть возобновлены».

Примечательно, что даже западные государства серьёзно сомневаются в эффективности действий «европейской тройки» против Ирана. Американский аналитический центр Quincy Institute в статье под названием «Ставка европейцев на активацию «спускового механизма» грозит разрушить дипломатию с Ираном» написал: «Если Европа предпочтёт путь принуждения к сотрудничеству, окно возможностей может быть полностью закрыто». Журнал Foreign Policy также выразил сомнения в успешности активации «спускового механизма» и написал: «Возврат санкций Совета Безопасности носит скорее символический характер и не может быть направлен против Ирана, а Россия и Китай также могут помешать их реализации».

Таким образом, похоже, что, начав активировать «снапбэк», Европа фактически исчерпала свои козыри и больше не будет иметь места в возможных непрямых (опосредованных) переговорах Ирана с США, несмотря на готовность продолжать переговорный процесс.