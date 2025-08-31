В период португальского владычества такие страны, как Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде и Восточный Тимор, а также некоторые районы Индии, находились под властью португальцев. В этой статье от Parstoday рассматривается колониальная деятельность португальских войск в Анголе.

В 1483 году португальские колонизаторы вторглись на территорию современной Анголы, одной из богатейших стран Африки, располагавшей богатым сельским хозяйством и минеральными ресурсами (крупными золотыми и алмазными рудниками), а также крупными нефтяными месторождениями. Географическое положение страны также играло ключевую роль в развитии событий на юге Африки.

С одной стороны, португальский колониальный проект, с другой – Ангола, которая была важным регионом работорговли для Португалии в XVII и XVIII веках.

Около пятисот лет господство португальцев тяготило народ Анголы. В течение этого времени, помимо разграбления португальскими войсками минеральных и нефтяных ресурсов, около восьми миллионов ангольцев были обращены в рабство за пять столетий из-за участия португальского правительства в работорговле.

Общий объем экспорта рабов из Западной Африки в XVIII веке оценивается в 611 000 человек. И это при том, что экспорт рабов из одной только Анголы за тот же период более чем вдвое превысил общий объём, составив 1 414 000 человек!

В то же время значительное число ангольцев также было занято принудительным трудом на плантациях. Постепенно народ Анголы восстал против португальского колониализма. Пик первоначального насилия против протестующего коренного населения пришёлся на первую половину 1961 года.

По меньшей мере 5000 ангольцев были убиты португальскими солдатами в ходе резни, произошедшей 3 и 4 января.