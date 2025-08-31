50% американских избирателей считают, что сионистский режим совершает геноцид в секторе Газа

Результаты последнего опроса, проведенного Университетом Квиннипиак в США, показывают: когда избирателей спросили, кому они больше симпатизируют – палестинцам или израильтянам, 37% ответили, что палестинцам, 36% – израильтянам, а 27% не высказали никакого мнения. Этот уровень поддержки является самым высоким для Палестины и самым низким для Израиля с тех пор, как Университет Квиннипиак начал проводить опросы в 2001 году.

Согласно опросу, 60% избирателей выступают против увеличения военной помощи Израилю для борьбы с ХАМАС, а 32% поддерживают эту поддержку. Это также самый высокий уровень сопротивления и самый низкий уровень поддержки с 7 октября 2023 года.

50% избирателей также заявили, что, учитывая тяжёлую ситуацию в секторе Газа, они считают, что Израиль совершает геноцид; в то время как 35% не считают, что Израиль совершал геноцид. Среди американских демократов это соотношение составило 77% к 11, среди независимых избирателей — 51% к 34, а среди республиканцев — 64% к 20.

Общее число палестинцев, погибших в результате нападений израильской армии на различные районы сектора Газа с 7 октября 2023 года, достигло 62 895, а число раненых — 158 927.