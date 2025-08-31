«Хезболла»: Мы не отдадим ни единого патрона

Махмуд Камати заявил: «Все согласны с тем, что сдача оружия сопротивлению — это предательство Ливана, родины, суверенитета и независимости страны, и национальная позиция никогда не изменится под самым жестким международным, региональным и огненным давлением».

Камати заявил на встрече с представителями ливанских национальных и исламских партий, групп и деятелей в районе Аль-Харруб в Бардже: «Новый трюк и обман, которые посол США Том Барак включил в повестку дня, — это оккупация прифронтовых деревень, гражданская и экономическая оккупация, чтобы не допустить возвращения их жителей».

Член политического совета «Хезболлы» также выразил сожаление по поводу готовности некоторых арабских режимов финансировать этот сионистский проект, добавив: «Мы не оставим Ливан в лапах израильского врага и в лапах Америки, и мы никогда не допустим, чтобы Ливан стал инструментом Америки для противодействия этому заговору».

Махмуд Камати, отметив, что ливанское сопротивление состоит из партий и группировок левого и правого толка, националистов, сторонников арабизма, коммунизма и ислама, и что некоторые сегодня пытаются представить сопротивление как секту, сказал: «Цель заговорщиков — уничтожить шиитов, потому что они сопротивляются, но правда в том, что это сопротивление не принадлежит одной секте, и в нём участвуют все ливанские фракции и группы. Во время войны погибли мученики из всех ливанских фракций и групп, кроме того, погибли мирные жители со всего Ливана».

Член политического совета «Хезболлы» подчеркнул, что разоружение сопротивления — величайший позор и унижение, которые ливанское правительство совершает против Сопротивления, и мы никогда не сдадим оружие.

Камати заявил: «Этого плана Запада недостаточно, чтобы превратить этот режим в реальность и начать процесс примирения с несколькими арабскими странами, но он входит в мечту о великом Израиле, о котором Нетаньяху объявил несколько дней назад».

Махмуд Камати продолжил призывать мир и арабские страны к осторожности и готовности, поскольку регион сдался, основываясь на оценках американцев, европейцев, израильтян и их сторонников, но в Палестине и Ливане всё ещё существует препятствие под названием «Сопротивление», которое необходимо уничтожить и устранить.

Обращаясь к арабским странам, член политического совета «Хезболлы» подчеркнул, что ливанское сопротивление — это сила и движущая сила безопасности, и что оно стремится уничтожить Газу и Западный берег, прежде чем достигнет Египта и Иордании. Он сказал: «Если линия фронта останется стабильной и устойчивой благодаря силе сопротивления, национальная безопасность региона останется стабильной и устойчивой, и обратное тоже верно. Но, несмотря на это, почему вы боретесь с сопротивлением и оказываете давление на ливанские власти, требуя избавиться от его оружия?»