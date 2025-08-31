Глава партии «Джамаат-и Ислами Пакистан»: Палестина — это возможность для объединения исламского мира

Хафиз Наим ур Рехман на встрече с генеральным секретарем Всемирного форума сближения исламских конфессий Ходжат уль- исламом Хамидом Шахриари подчеркнул необходимость поддержки Палестины мировым мусульманским сообществом и назвал ситуацию в этой стране возможностью для объединения исламского мира.

Наим ур Рехман добавил: "Те, кто раньше не стремился к единству, поняли, что после войны в Газе у них нет иного выбора, кроме как объединиться".

Он заявил о полной поддержке своей партией политики Ирана в отношении Палестины и его нежелании признать сионистский режим Израиля.

Глава «Джамаат-и Ислами Пакистана» также подчеркнул важность единства религий в Пакистане и сотрудничества с Ираном для противодействия религиозному разделению и укрепления единства среди мусульман.

Ходжат уль- ислам Шахриари, генеральный секретарь Всемирного форума сближения исламских конфессий, также заявил на встрече: «Исламские конфессии, учитывая три основных принципа ислама: безопасность, справедливость и человеческое достоинство, побудили мусульман обратить внимание на палестинский вопрос».

Он также высоко оценил позицию «Джамаат-и Ислами Пакистана» в поддержке Палестины.