Среди последних антисионистских заявлений, усугубляющих проблему изоляции и бойкота сионистов из-за преступлений против человечности, совершённых против палестинского народа, стоит отметить заявление министра иностранных дел Турции, сделанное в пятницу. Хакан Фидан, глава МИД Турции, заявил, что правительство страны приняло решение «полностью разорвать экономические и торговые отношения с Израилем» и закрыть воздушное пространство для его самолётов.

Как сообщает Pars Today со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, политический эксперт Махмуд Султан в своём анализе написал, что принятие подобной политики бойкота сионистского режима приведёт к его дальнейшей изоляции. Режима, который часто мечтает о расширении и «Великом Израиле». Этот египетский эксперт подчеркнул, что Израиль регрессирует, полагаясь на силу и пропаганду. Далее автор указывает на «крах присутствия сионистского режима в Африке». Соответственно, сокращение числа израильских посольств с 33 в 1960-х годах до всего лишь 13 в настоящее время, а также превращение Израиля в «ненавистное на международном уровне государство» из-за преступлений против человечности, рисуют картину изолированного режима, лишенного «амбициозной экономической и дипломатической политики».

Фактическая изоляция Израиля — это то, что признают даже сами сионистские СМИ. Экономический сайт «Калькалист», ссылаясь на израильские источники, недавно сообщил, что по мере обострения гуманитарного кризиса за последние несколько месяцев были зафиксированы многочисленные случаи приостановки делового сотрудничества с израильскими компаниями, отказа подписывать контракты или отвечать на письма.

Ссылаясь на феномен бойкота сионистского режима со стороны западных и арабских стран, экономическая газета заявила, что международные инвестиционные фонды прекратили свои инвестиции в Израиле, а международные банки приостановили сотрудничество с израильскими компаниями. Кроме того, международные торговые компании сократили свою деятельность из-за молчаливых санкций против Израиля, а экспорт товаров в сионистский режим демонстрирует крайне медленную динамику.

Газета подчеркнула, что оккупированные территории утратили свою привлекательность для бизнеса и подвергаются молчаливому бойкоту со стороны международных компаний. Молчаливые и постепенно нарастающие санкции оказали существенное влияние на основные отрасли сионистского режима – высокотехнологичные компании.

Согласно докладу, в сфере передовых технологий сообщалось о расторжении соглашений, отзыве запланированных инвестиций и явном предпочтении к неизраильским альтернативам.

В коммерческой и частной сферах организаторы международных выставок и конференций также запрещают, исключают или отказываются от участия в этих выставках. По мнению политических экспертов, эта усиливающаяся тенденция к изоляции, сопровождаемая официальными государственными санкциями и народными и экономическими мерами по всему миру, свидетельствует о том, что мечта о «Великом Израиле» и экспансионизме обернулась для сионистов кошмаром упадка на фоне пробуждения мирового сознания и мирного сопротивления. Будущее этого режима определяется не на поле боя, а на арене дипломатии и мировой экономики, где всё меньше и меньше режиссёров.