Использовала ли Европа свою последнюю карту против Ирана?

Американский журнал «Foreign Policy» недавно выразил сомнения в успешности активации пускового механизма: «Возврат санкций Совета Безопасности ООН носит скорее символический характер и не может быть направлен против экономики Ирана, как санкции США. Хотя Россия и Китай не могут предотвратить возвращение этих санкций, но они могут помешать их реализации».

По сообщению Pars Today, это произошло из-за того, что Иран не согласился на условия, выдвинутые Европой на прошлой неделе.

Согласно этим условиям, в обмен на шестимесячную приостановку возобновления санкций, Иран должен был предоставить инспекторам Агентства неограниченный доступ, указать местонахождение 400 килограммов обогащенного урана и возобновить переговоры с США.

Однако нападения Израиля и США на Иран снизили готовность страны вести эти переговоры или предоставлять доступ инспекторам Агентства.

Однако три европейские страны надеются использовать свой последний козырь и запустить механизм повторного введения санкций Организации Объединенных Наций в отношении Ирана, чтобы изменить позицию Ирана, что конечно представляется маловероятным.

Три европейские страны, являющиеся членами СВПД, включая Британию, Францию ​​и Германию (европейская тройка), в четверг официально направили в Совет Безопасности ООН «уведомление» о запуске механизма мгновенного восстановления санкций против Ирана. Все три европейские страны, известные как Евротройка, были участниками иранской ядерной сделки 2015 года, которая предусматривала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы, но президент США Дональд Трамп вышел из неё в 2018 году.