«Хезболла» предупреждает о попытках США столкнуть ливанскую армию с народом

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), «Хезболла» предостерегла от попыток США подтолкнуть ливанскую армию к конфронтации с народом и сопротивлением, и призвала власти покончить с политической пассивностью перед лицом международных и региональных посланников.

Хусейн аль-Халиль, заместитель политического генерального секретаря «Хезболлы», заявил в своем заявлении: «Последовательное поведение американской администрации показывает, что ее цель — уничтожить все компоненты стойкости и обороны Ливана и превратить страну в американо-израильскую колонию».

Он выразил сожаление, что США смогли через явное и скрытое господство заставить ливанское правительство принимать ошибочные решения, которые являются началом пути к полной капитуляции и пассивности.

Аль-Халиль добавил: «Унизительные и наглые приказы Америки, которые проявились в высказываниях членов американской делегации в СМИ и на встречах с ливанскими чиновниками, свидетельствуют о явном отступлении от соглашения, которое США и Франция поддержали в октябре 2024 года».

Он также отметил, что американская администрация, отправив многочисленных посланников, включая Ортагаус и Тома Баррака, а затем обширную делегацию, включающую членов Конгресса и правительства, пыталась отступить от всех своих предыдущих обязательств, включая обязательство оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил ежедневные агрессии и вышел из оккупированных районов Ливана.

Аль-Халиль предупредил, что попытка Америки спровоцировать ливанскую армию против народа и сопротивления является гнусной попыткой разрушить два основных столпа страны — армию и сопротивление, и призвал ливанские власти избегать попадания в эти смертельные ловушки.

Он также подчеркнул, что утверждение некоторых чиновников о выполнении Таифского соглашения является большой ошибкой, поскольку это соглашение четко признает право Ливана принимать все необходимые меры для освобождения и защиты своей территории, включая достойное народное сопротивление.

В заключение аль-Халиль предупредил, что опасность втягивания Ливана в гражданскую войну по-прежнему существует; войну, для прекращения которой было заключено Таифское соглашение.

Заместитель политического генерального секретаря «Хезболлы» призвал президента и других официальных лиц страны держать ливанскую армию подальше от внутреннего раздора и серьезно пересмотреть свое отношение к иностранным посланникам, которые угрожают безопасности и суверенитету страны.