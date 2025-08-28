Политический совет алавитов в Западной и Центральной Сирии находится на грани создания

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), источники, связанные с Сирийской обсерваторией по правам человека, объявили, что вскоре будет представлен новый политический орган, созданный рядом деятелей, принадлежащих к алавитской общине в Сирии. Эта организация будет называться «Политический совет Западной и Центральной Сирии».

По словам этих источников, этот шаг предпринимается в рамках усилий по созданию федеральной политической структуры на основе правовых и географических критериев, которая будет охватывать провинции Латакия, Тартус и части Хомса и Хамы.

Целью этой инициативы является создание гражданской и светской модели, основанной на справедливости, гражданстве и правах человека; модели, которая будет придерживаться принципов федерализма и прав всех этнических и религиозных групп.

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека, совет намерен разработать прозрачные правила для исполнительных, законодательных и судебных органов и гарантировать участие всех групп в политическом процессе с соблюдением критериев прозрачности и подотчетности. Также, рассмотрение переходного правосудия, включая передачу дел о преступлениях против человечности и военных преступлениях в Международный уголовный суд, начало необходимых расследований и возможность создания специального суда для Сирии с участием сирийских и международных судей, были объявлены другими целями этого совета. Ожидается, что местные и международные СМИ будут следить за ходом этих мероприятий.

Стоит отметить, что прибрежный район Сирии 6 марта прошлого года стал свидетелем одного из самых кровопролитных событий после падения правительства Башара Асада, которое унесло жизни сотен мирных жителей.