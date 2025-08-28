Яхья Сари: Мы нанесли удар по аэропорту «Эль-Луд» ракетой «Палестина-2»

По сообщению информационного агентства Mehr со ссылкой на «Аль-Масиру», Яхья Сари, представитель вооруженных сил Йемена, сказал: «Ракетный дивизион вооруженных сил Йемена в ходе специальной операции нанес удар по аэропорту «Эль-Луд» в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2»».

Он добавил: «Эта операция была успешной и заставила миллионы сионистов бежать в укрытия, что привело к остановке полетов».

Яхья Сари подчеркнул: «Эта операция была проведена в поддержку угнетенного народа Палестины и его бойцов, а также в ответ на преступления массового геноцида и голодания, совершаемые израильским врагом против жителей Газы».

Представитель вооруженных сил Йемена заявил: «Признание миром страданий, которые наши братья в Газе переживают из-за голода, блокады и нападений, возлагает на арабскую и исламскую умму огромную религиозную и историческую ответственность. Исламская умма, с религиозной, человеческой и моральной точки зрения, должна действовать для прекращения голода, снятия блокады и прекращения нападений на Газу».

Яхья Сари сказал: «Йемен, независимо от вызовов или последствий, не откажется от своей позиции в поддержку Газы, пока блокада не будет снята и нападения не прекратятся».