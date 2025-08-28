По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», веб-сайт «Mintpress News» опубликовал исследование, которое доказывает, что армия сионистского режима использует сексуальные методы для отбеливания себя от преступлений и геноцида, совершаемых в секторе Газа и других странах региона.

В статье поясняется, что это не спонтанное явление, а официальная стратегия, поддерживаемая израильским правительством, целью которой является отвлечение внимания общественности от массовых убийств в Газе с помощью соблазнительных изображений и провокационного контента от женщин-военнослужащих.

В статье говорится: В разгар агрессии и непрекращающихся нападений на своих соседей, сионистский режим, чтобы улучшить свой имидж, выставляет напоказ сексуально провокационный контент от своих военнослужащих-женщин, чтобы изменить чувства своей аудитории с гнева на военные преступления на похоть.

Согласно отчету, в последнее время широкий спектр учетных записей армии сионистского режима в социальных сетях использует этот метод. На некоторых из этих изображений действия женщин-военнослужащих продвигаются с израильскими подходами и сопровождаются изображениями их нетрадиционной одежды в социальных сетях, чтобы убедить аудиторию в сионистских подходах к этим новостям.

У некоторых женщин-военнослужащих есть личные учетные записи в социальных сетях с миллионами поклонников. Одной из них является Наталья Фадеева, которая публикует сексуальный контент вместе с эпическими словами о сионистском режиме. Содержание ее постов в сочетании с ее нетрадиционными изображениями представляет собой смесь явной враждебности к мусульманам и косвенного отрицания военных преступлений армии сионистского режима. Например, в одном из своих комментариев она написала: «Мы идем, чтобы захватить несколько мусульман», или в другом месте она спрашивает свою молодую аудиторию: «Посмотри мне в глаза, ты действительно думаешь, что я могу совершать военные преступления?»

Некрологи с непристойными изображениями!

Публикация изображений женщин-военнослужащих в неподобающей одежде не ограничивается только учетными записями в социальных сетях; известные СМИ также делают это, даже когда объявляют о смерти некоторых из них.

Идея публикации провокационных изображений и инструментального использования женщин для оправдания военных преступлений сионистского режима является идеей правительства этого режима. В 2017 году правительство запустило кампанию по улучшению имиджа сионистского режима в США, которая использовала этот инструмент.

Дэвид Дорфман, медиа-консультант консульства сионистского режима в США, объясняя причины этой кампании, сказал: «Мужчины в этом возрасте не испытывают никаких чувств к Израилю, и мы считаем это проблемой, поэтому мы придумали идею, которая привлечет их».

Американские знаменитости на службе у сионизма

Еще одной попыткой улучшить имидж армии сионистского режима является приглашение американских знаменитостей к взаимодействию с женщинами-военнослужащими-сионистками. В 2017 году американский комик Конан О'Брайен отправился на оккупированные территории и опубликовал клип о своих тренировках и общении с женщинами-военнослужащими армии сионистского режима. Два года спустя американская актриса и певица Хейли Стайнфелд также отправилась на оккупированные территории в рамках рекламного тура, спонсируемого правительством сионистского режима.

Сексуальные рекламные туры

Согласно закону сионистского режима, все евреи имеют право на получение израильского паспорта и иммиграцию на оккупированные территории. Чтобы поощрить этот процесс, правительство Нетаньяху организовало бесплатные поездки на оккупированные территории, которые стоят тысячи долларов для каждого еврея. До сих пор почти миллион молодых людей приняли участие в таких поездках. По словам сотрудников, в этих поездках постоянно поощряются сексуальные отношения между жителями оккупированных территорий и посетителями. Организаторы этой программы используют женщин-военнослужащих-сионисток для сопровождения этих групп.

Исследования сионистов показывают, что проведение этих курсов и усиление связей участников этих курсов с жителями оккупированных территорий увеличивает вероятность их поддержки политики сионистского режима на 160 процентов. Поэтому Нетаньяху пообещал выделить более 100 миллионов долларов на поддержку этого проекта.

Военные преступления в приложениях для знакомств

Другим способом оправдания геноцида в Газе с помощью провокационных изображений являются профили, связанные с сионистскими военнослужащими. Одна оценка показывает, что более трети профилей на сайтах знакомств показывают мужчин и женщин, одетых в форму армии сионистского режима.

В этих профилях улыбающиеся лица в военной форме демонстрируют украденное имущество палестинцев, стоят перед разрушенными зданиями и наслаждаются разрушением Газы. Некоторые изображения даже свидетельствуют о явном осквернении мечетей и исламских святынь.

Несмотря на все это, кажется, что публикация провокационных изображений женщин-военнослужащих-сионисток не смогла сдержать волну ненависти к сионистскому режиму и его политике в Палестине, Сирии, Ливане и других местах.