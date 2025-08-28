Авиаудары сионистского режима по позициям сил «Джулани» в сельской местности Дамаска

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на канал Al Jazeera, местные источники в Сирии сообщили, что истребители сионистского режима нанесли несколько авиаударов по окрестностям района Аль-Кисва в пригороде Дамаска.

Также эти источники заявили, что несколько авиаударов сионистов также затронули окрестности горы Джабаль аль-Мана в западном пригороде Дамаска.

На момент передачи этого сообщения не было опубликовано отчетов о возможном ущербе и потерях.

Это нападение произошло через день после того, как во вторник этот район также был атакован Израилем, в результате чего шесть военнослужащих, связанных с «Аль-Джулани», были убиты.