Европейская тройка готовится к восстановлению санкций ООН против Ирана

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), четыре дипломата заявили, что европейские страны-тройки (Великобритания, Франция и Германия) могут начать процесс восстановления санкций ООН против Ирана уже завтра, в четверг. Однако эти страны надеются, что Иран в течение 30 дней предоставит обязательства по своей ядерной программе, которые убедят их отложить практические меры.

В связи с этим представитель Министерства иностранных дел Германии заявил сегодня, в среду, что Франция, Великобритания и Германия по-прежнему готовы активировать механизм восстановления санкций ООН. Эта позиция была принята после трехсторонней встречи с Ираном в Женеве во вторник, которая была направлена на возобновление дипломатических усилий по иранской ядерной программе.

Представитель Германии на пресс-конференции добавил, что, несмотря на отсутствие окончательного результата в переговорах, вариант восстановления санкций остается на столе, но три европейские страны будут продолжать попытки найти дипломатическое решение.

Приверженность Ирана дипломатии

Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Казем Гарибабади во вторник подчеркнул приверженность своей страны дипломатии и взаимовыгодному решению и сказал, что сейчас настало время для европейской тройки и Совета Безопасности принять правильное решение.

Он добавил, что стороны обсудили свои взгляды на резолюцию 2231 Совета Безопасности, которая поддерживает ядерное соглашение 2015 года между Ираном и мировыми державами.

Встреча в Женеве была посвящена рассмотрению требований Запада о возобновлении инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах. Целью было возобновление дипломатического пути для достижения соглашения или столкновение с возвращением санкций, которые были отменены в соответствии с соглашением 2015 года.

Крайний срок и возвращение инспекторов

Ранее в этом году европейские страны договорились с США, что если Иран не ответит на конкретные условия до конца августа, механизм «триггера» будет активирован. Эти условия включали возобновление переговоров с США, разрешение доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам и прояснение ситуации с более чем 400 килограммами высокообогащенного урана.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, объявил сегодня, в среду, что инспекторы Агентства вернулись в Иран после более чем 7-недельного отсутствия и намерены возобновить свою деятельность.

В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи подчеркнул, что въезд инспекторов Агентства в страну был осуществлен по решению Высшего совета национальной безопасности, и его целью было наблюдение за процессом замены топлива на электростанции в Бушере.

Он подчеркнул, что, вопреки утверждениям некоторых депутатов, закон, принятый парламентом, не был нарушен. Согласно этому закону, сотрудничество с Агентством зависит от решения Высшего совета национальной безопасности, и все запросы Агентства должны быть направлены в этот совет.

Однако некоторые депутаты иранского парламента сегодня, в среду, выразили протест против разрешения на инспекции на электростанции в Бушере и в Тегеранском исследовательском центре, считая это противоречащим закону, принятому парламентом. Этот закон, который был принят 26 июня и одобрен Советом стражей конституции, обязывает правительство препятствовать въезду инспекторов Агентства и приостановить все инспекционные мероприятия. Иран обвинил Атомное агентство в участии в шпионской деятельности и создании условий для атак Израиля и США.