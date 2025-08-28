  1. Home
Иран в центре внимания на встрече министров иностранных дел США и сионистского режима

28 августа 2025 - 09:14
Министры иностранных дел США и сионистского режима встретились и обсудили в Вашингтоне различные вопросы, включая Иран и независимое государство Палестина.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, Гидеон Саар на встрече с министром иностранных дел США Марко Рубио в Вашингтоне заявил: «Никогда не будет создано государство под названием Палестина».

С другой стороны, министр иностранных дел сионистского режима объявил, что на встрече стороны, помимо обсуждения событий войны в Газе перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили иранский вопрос и пути сотрудничества Вашингтона и Тель-Авива для противостояния тому, что они называют «угрозами со стороны Ирана».

Также Саар поблагодарил США за их позицию в поддержку сионистского режима.

