Ульянов: Иран по-прежнему является преданным партнером МАГАТЭ

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул: «Иран, даже после нападения на его мирные ядерные объекты, доказал, что является ответственным и преданным партнером Международного агентства по атомной энергии».
28 августа 2025 - 09:13
News ID: 1721283
Source: ABNA
Представитель России заявил, что Иран остается преданным партнером Международного агентства по атомной энергии.
