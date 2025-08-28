  1. Home
  2. Новости Ирана

Ульянов: Иран по-прежнему является преданным партнером МАГАТЭ

28 августа 2025 - 09:13
News ID: 1721283
Source: ABNA
Ульянов: Иран по-прежнему является преданным партнером МАГАТЭ

Представитель России заявил, что Иран остается преданным партнером Международного агентства по атомной энергии.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул: «Иран, даже после нападения на его мирные ядерные объекты, доказал, что является ответственным и преданным партнером Международного агентства по атомной энергии».

Your Comment

You are replying to: .
captcha