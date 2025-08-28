Гарибабади: У Европы нет правовой основы для применения «снэпбэка» / Процесс инспекций не начался

Как сообщает международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в среду вечером, комментируя свою вчерашнюю встречу с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи и представителями трёх европейских стран — Великобритании, Германии и Франции, а также представителем Европейского союза в Женеве, сказал: «Мы провели длительные переговоры с европейскими сторонами и представителем ЕС. Основное внимание в обсуждениях было уделено резолюции 2231 Совета Безопасности — вопросу, по которому европейцы сейчас высказывают своё мнение».

Заместитель министра иностранных дел добавил: «Эти вопросы были тщательно и подробно обсуждены. Мы ясно объяснили европейским сторонам с юридической точки зрения, что у них нет никакой позиции и правовой основы для активации «снэпбэка», и полностью разъяснили им этот вопрос».

Этот высокопоставленный иранский дипломат, ссылаясь на действия европейцев в прошлые годы, отметил: «Хотя у них есть другая точка зрения, реальность такова, что европейцы не выполняли СВПД в течение семи лет. Тем не менее, они с полной наглостью утверждают, что выполнили свои обязательства. Мы сказали им: если вы действительно выполнили СВПД, предоставьте отчёт, который покажет, какие шаги вы предприняли. Имеющиеся показатели и информация говорят о том, что Европа не только не выполняла СВПД в течение последних семи лет, но даже ввела новые санкции. Последний пример этих санкций был введён несколько месяцев назад против иранского судоходства и авиационной промышленности».

Гарибабади в интервью государственным СМИ подчеркнул: «С юридической точки зрения, эти страны не имеют права использовать механизм «снэпбэка»».

Он сказал: «Месяц назад европейцы выдвинули идею продления, но мы напомнили им, что этот вопрос находится в компетенции Совета Безопасности ООН, и любое решение должно быть принято в рамках этой структуры».

Ссылаясь на совместную позицию России и Китая в Совете Безопасности, он добавил: «Мы дали понять европейским сторонам, что если они захотят злоупотребить этим путём и проигнорируют добрую волю и дипломатические усилия Ирана, Исламская Республика Иран примет необходимые ответные меры. Если они направят письмо, Иран также представит свои предупреждения и ответные действия в Совет Безопасности».

Гарибабади также предупредил: «Если такой шаг будет предпринят, текущее сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии будет остановлено, и не будет смысла продолжать взаимодействие. В этой ситуации Европа также отстранится от диалога с Ираном и будет вынуждена вести переговоры только с членами Совета Безопасности».

В то же время он подчеркнул: «Готовность Ирана к взаимодействию и продолжению дипломатических контактов по-прежнему существует. Выбор за европейцами: либо они выберут путь конфронтации, либо путь взаимодействия и сотрудничества. Если они выберут путь юридического и политического злоупотребления, Иран примет необходимые ответные меры. Мы надеемся, что подход европейцев будет мудрым и основанным на дипломатии».

В другой части своего выступления заместитель министра иностранных дел коснулся вопроса инспекций и сказал: «Утверждения о возобновлении процесса инспекций в Иране неверны. Закон исламского меджлиса по этому вопросу ясен. Присутствие нескольких инспекторов Агентства осуществляется только с законными разрешениями и для контроля за загрузкой и сменой топлива на АЭС в Бушере, что происходит в соответствии с договорённостями между Ираном и Россией и с обязательным контролем со стороны Агентства. Если эта инспекция не будет проведена, работа электростанции будет нарушена».

Он добавил: «Основное решение о взаимодействии с Агентством принимает Высший совет национальной безопасности, и любое возможное соглашение должно пройти через этот законный путь. Переговоры с Агентством по согласованию новых договорённостей продолжаются, но никакой окончательный текст ещё не был согласован, только идеи были обменены между двумя сторонами. Принципиальные позиции Ирана должны быть учтены в любом соглашении».

Гарибабади в заключение отметил: «На данный момент не начался никакой новый процесс инспекций, и только особый случай с АЭС в Бушере был выполнен в соответствии с законом. Если европейцы предпримут политический шаг, текущие переговоры с Агентством также будут затронуты».