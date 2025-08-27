Попытка найти разногласия между Гренландией и Данией: поверенный в делах США вызван в МИД

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на France 24, Дания вызвала поверенного в делах США после сообщений о присутствии должностных лиц, близких к президенту США Дональду Трампу, в автономном регионе Гренландия с целью сбора информации и возможного вмешательства.

Трамп с момента своего возвращения в Белый дом в январе неоднократно открыто заявлял, что США нуждаются в этом стратегически важном и богатом ресурсами острове по соображениям безопасности, и не исключал применения силы для его оккупации!

Согласно опросу, проведенному в январе, большая часть 57-тысячного населения Гренландии выступает за независимость от Дании, но в то же время не хочет становиться частью территории США.

Датское государственное телевидение сегодня сообщило, что по меньшей мере три американских чиновника, близких к Трампу, недавно были замечены в Гренландии, где они собирали информацию о прошлых разногласиях, спорах и напряженности между Гренландией и Данией, включая принудительное отделение гренландских детей от их семей и скандал с принудительной стерилизацией.

Ларс Лёкке Расмуссен, министр иностранных дел Дании, сказал AFP: «Нам известно о продолжающемся интересе иностранных игроков к Гренландии и ее месту в Датском королевстве. Поэтому неудивительно, что мы видим внешние попытки повлиять на будущее Датского королевства в ближайшем будущем. Конечно, любые попытки вмешательства во внутренние дела королевства будут неприемлемы».