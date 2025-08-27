Отмена визита американского посланника на юг Ливана из-за опасений народных протестов

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», Том Баррак, посланник США, отменил свой визит в Тир и Аль-Хиям, расположенные на юге Ливана. Эта мера Баррака была предпринята из-за опасений усиления народных протестов в этих районах.

Несколькими часами ранее корреспондент «Аль-Маядин» сообщил о проведении протестного митинга в городе Аль-Хиям в знак протеста против вмешательства США в дела Ливана, что совпало с визитом американской делегации в этот регион.

Новостные агентства также опубликовали видеозапись патрулирования Баррака на военном вертолете в воздушном пространстве южного Ливана.

Это происходит в то время, как ливанские власти никак не реагируют на вмешательство США во внутренние дела страны, включая оружие сопротивления.