Министр обороны сионистского режима: Мы не уйдем с горы Шейх в Сирии/ Будем продолжать поддерживать друзов

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Исраэль Кац, министр обороны сионистского режима, заявил, что силы армии этого режима останутся на горе Шейх и в буферной зоне для защиты сионистских поселений.

Кац написал в сообщении на платформе «X»: «Армия останется на горе Шейх и в буферной зоне, поскольку эта зона необходима для защиты поселений на Голанах и в Галилее от возможных угроз со стороны Сирии. Это решение является одним из ключевых уроков событий 7 октября».

Он также подчеркнул, что Израиль будет продолжать поддерживать друзскую общину в Сирии.

В этом контексте, силы сионистского режима приступили к укреплению военных позиций в деревне Рахле в районе горы Шейх. Эта деревня выходит на три жизненно важных маршрута, соединяющих Дамаск с Баальбеком и Бейрутом. Благодаря этой мере, оккупационные силы теперь находятся всего в 20 километрах от Дамаска, в 50 километрах от Баальбека и в 60 километрах от Бейрута.