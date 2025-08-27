Протестный митинг на юге Ливана совпал с визитом американского представителя в регион

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), несколько жителей южного Ливана собрались на площади города «Аль-Хиям» и на протестном митинге, подняв флаги Хезболлы, выразили свое несогласие с позицией Соединенных Штатов и с визитом «Томаса Барака», специального посланника США по делам Ливана и Сирии, в регион.

Томас Барак прибыл на вертолете на военную базу в городе Марджаюн. Одновременно с этим, силы ливанской армии были размещены в регионе и на северном въезде в город Аль-Хиям для обеспечения необходимой безопасности во время этого визита.

Это событие происходит на фоне призывов к проведению протестных демонстраций и сообщений о том, что американский представитель намерен посетить несколько деревень на юге на вертолете.

Следует отметить, что «Томас Барак», специальный посланник США по делам Ливана и Сирии, недавно оскорбил журналистов на пресс-конференции, состоявшейся после его встречи с президентом Ливана «Жозефом Ауном». Он попросил журналистов вести себя цивилизованно и не быть похожими на животных!

Американский посланник дерзко обратился к журналистам: «Если будет царить хаос и беспорядок, как у животных, мы уйдем отсюда. Если вы хотите знать, что происходит, вы должны вести себя цивилизованно. Это проблема региона; вы думаете, что мы этому рады и довольны, что находимся здесь?»