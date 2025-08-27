  1. Home
  2. Новости Ирана

Израильская авиакомпания понесла убытки в размере 10 миллионов долларов в войне с Ираном

27 августа 2025 - 12:45
News ID: 1720993
Source: ABNA
Израильская авиакомпания понесла убытки в размере 10 миллионов долларов в войне с Ираном

Израильская авиакомпания зарегистрировала убытки в размере более 10 миллионов долларов в результате приостановки своих рейсов во время 12-дневной навязанной войны Тель-Авива против Ирана.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al Mayadeen, согласно отчету израильского веб-сайта «Calcalist», израильская авиакомпания «Israir» понесла финансовые убытки в размере около 10,4 миллиона долларов во втором квартале 2025 года из-за приостановки своих рейсов, вызванной войной против Ирана.

Это произошло в то время, когда за аналогичный период прошлого года авиакомпания получила прибыль в размере более 7 миллионов долларов.

Компания, принадлежащая Рами Леви, пояснила, что нападение израильского режима на Иран и ответная ракетная атака Ирана на военные и стратегические объекты и инфраструктуру израильского режима в рамках операции «Правдивое обещание 3» способствовали снижению прибыли компании на 7,5 миллиона шекелей, что эквивалентно примерно 2,24 миллионам долларов США. Кроме того, увеличение финансовых расходов до 7,4 миллиона долларов также сыграло роль в превращении прибыли в убыток.

Your Comment

You are replying to: .
captcha