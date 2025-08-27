Израильская авиакомпания понесла убытки в размере 10 миллионов долларов в войне с Ираном

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al Mayadeen, согласно отчету израильского веб-сайта «Calcalist», израильская авиакомпания «Israir» понесла финансовые убытки в размере около 10,4 миллиона долларов во втором квартале 2025 года из-за приостановки своих рейсов, вызванной войной против Ирана.

Это произошло в то время, когда за аналогичный период прошлого года авиакомпания получила прибыль в размере более 7 миллионов долларов.

Компания, принадлежащая Рами Леви, пояснила, что нападение израильского режима на Иран и ответная ракетная атака Ирана на военные и стратегические объекты и инфраструктуру израильского режима в рамках операции «Правдивое обещание 3» способствовали снижению прибыли компании на 7,5 миллиона шекелей, что эквивалентно примерно 2,24 миллионам долларов США. Кроме того, увеличение финансовых расходов до 7,4 миллиона долларов также сыграло роль в превращении прибыли в убыток.