Заявление МИД Ирана о понижении уровня дипломатических отношений Австралии с Тегераном

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в заявлении, выражая сожаление по поводу решения правительства Австралии потребовать от посла и нескольких иранских дипломатов покинуть страну, считает это решение необоснованным и противоречащим традициям дипломатических отношений между двумя странами.

Текст заявления гласит:

«Министерство иностранных дел полностью отвергает выдвинутое против Ирана обвинение в распространении антисемитизма и обращает внимание правительства Австралии на исторический и документально подтвержденный факт, что явление антисемитизма по своей сути является западно-европейским явлением, которое проявлялось в различных формах в разные периоды времени. Однако в последние годы эта концепция использовалась для подавления любого протеста против оккупации, апартеида и геноцида против палестинцев.

Исламская Республика Иран, осуждая отвратительные преступления и продолжающийся геноцид в Газе, напоминает о ответственности всех сторонников и оправдателей этих преступлений и оценивает действия правительства Австралии по обвинению Ирана и нанесению удара по давним дипломатическим отношениям между двумя странами как часть политики израильского режима, направленной на отвлечение общественного мнения от катастрофы геноцида в оккупированной Палестине и нагнетание напряженности в регионе.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, сохраняя за собой право на ответные действия, призывает австралийскую сторону пересмотреть это неправильное решение и считает правительство Австралии ответственным за последствия этого решения, включая проблемы, которые оно создаст для образованного иранского сообщества, проживающего в этой стране.»