Министр обороны: Военные возможности Ирана доказали уязвимость Израиля

Как сообщает международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), состоялось совместное заседание министра обороны, членов Комиссии по национальной безопасности и внешней политике и глав комиссий Меджлиса Исламского совета. Амир Азиз Насирзаде на встрече с Комиссией по национальной безопасности и внешней политике и главами комиссий Меджлиса, говоря о достижениях оборонной промышленности, подчеркнул: «В рамках мер верховного главнокомандующего, направленных на сохранение и постоянное повышение готовности к противодействию угрозам со стороны врагов, вооруженные силы с духом самоуверенности, опираясь на силу веры, сосредоточившись на знаниях и непрерывных инновациях и новых технологиях, а также Министерство обороны с джихадистским подходом доказали миру уязвимость злого сионистского режима, особенно в недавней навязанной войне».

Он продолжил: «В недавней священной и национальной обороне вооруженные силы, используя достижения передовой оборонной промышленности, смогли успешно преодолеть многослойную и передовую оборону сионистского режима, которая поддерживалась другими западными и американскими правительствами, и уничтожить многие их военные цели ракетами, которые являются результатом усилий наших военных ученых».

На этой встрече, которая состоялась по случаю Дня оборонной промышленности и на Неделе правительства, главы идеологическо-политической и разведывательной организаций, а также соответствующие заместители министра обороны объяснили ход действий, стратегический и текущий подход, а также взаимодействие Министерства обороны с парламентом, правительством и вооруженными силами, и разъяснили состояние оборонной готовности.

В продолжение встречи члены Комиссии по национальной безопасности и внешней политике и главы специализированных комиссий Меджлиса Исламского совета, высоко оценив достижения вооруженных сил и победу иранского народа в навязанной войне с сионистским режимом, подчеркнули важность укрепления действий вооруженных сил для повышения потенциала оборонной промышленности в стратегических областях, таких как развитие ракетной мощи, противовоздушной обороны, кибербезопасности и других областях сухопутных, воздушных и морских боев с целью достижения большего технологического и общего потенциала национальной обороны, и заявили о готовности парламента поддержать вооруженные силы и оборонную промышленность.

Улучшение благосостояния личного состава и пенсионеров вооруженных сил, а также полное и своевременное обеспечение средствами и кредитами для укрепления оборонной мощи страны в текущем году и в ежегодном проекте бюджета были другими вопросами, которые были подняты и подчеркнуты представителями парламента.