Арест Пола Лаверти, сценариста фильма «Я, Дэниел Блейк», за поддержку Палестины

Как сообщает агентство ABNA, шотландская полиция арестовала «Пола Лаверти», сценариста фильма «Я, Дэниел Блейк» режиссера Кена Лоуча, за ношение футболки с лозунгом «Геноцид в Палестине; пора действовать». Этот лозунг отсылает к запрещенной группе «Palestine Action», которая недавно была признана правительством Великобритании террористической организацией.

Арест Лаверти произошел во время демонстрации в Эдинбурге, столице Шотландии, которая была организована против поддержки Великобритании Израиля. Официальный аккаунт Кена Лоуча в социальной сети X (ранее Twitter) подтвердил эту новость и объявил, что Лаверти содержится в полицейском участке Сент-Леонардс.

Представитель полиции Шотландии заявил в своем заявлении: «После протестной акции у полицейского участка Сент-Леонардс 68-летний мужчина был арестован в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом 2000 года за поддержку запрещенной организации».

Группа «Palestine Action» была запрещена британским парламентом в прошлом месяце после совершения нападений на военные базы и объекты, связанные с отправкой оружия в Израиль. Согласно Закону о борьбе с терроризмом, поддержка или призыв к поддержке этой группы может повлечь за собой до 14 лет тюремного заключения.

Стоит отметить, что фильм «Я, Дэниел Блейк» (английское название: I, Daniel Blake) режиссера Кена Лоуча получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 2016 года.