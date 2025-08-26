Куба осуждает нападения сионистского режима на Йемен

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на йеменский телеканал «Аль-Масира», министр иностранных дел Кубы «Бруно Родригес» осудил нападения сионистского режима на гражданские объекты в Йемене, назвав этот акт явным нарушением международного гуманитарного права.

Он подчеркнул, что продолжение этой агрессии серьезно угрожает процессу международных усилий по установлению мира в Йемене.

В воскресенье сионистский режим нанес авиаудары по целям в Сане, включая президентский дворец и гражданские объекты, такие как электростанция Хазиз.

Согласно отчету Министерства здравоохранения Йемена, в результате недавних нападений сионистского режима на столицу страны 6 человек стали мучениками и по меньшей мере 86 получили ранения.