Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Reuters, Дональд Трамп, президент США, отверг критику в свой адрес на фоне своих текущих попыток отправить армейские силы в Вашингтон, на улицы округа Колумбия, и угроз расширить эти действия на другие районы США.

Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете Белого дома, что «многие люди думают, что Америка хотела бы жить под диктаторским правлением».

Он добавил: «Многие говорят: «Возможно, нам нужен диктатор». Я не люблю диктаторов. Я не диктатор. Я человек с чрезвычайной мудростью и умом. И когда я вижу, что происходит в наших городах, и затем решаю отправить войска, вместо похвалы, они говорят, что вы хотите захватить республику. Люди, которые говорят это, больны!»

Призыв Трампа к армии в столице США вызвал волну критики, в том числе со стороны республиканцев, в то время как он рассматривает возможность отправки войск в другие крупные города США, такие как Балтимор и Чикаго. Согласно закону «Posse Comitatus Act» от 1878 года, армии США запрещено вмешиваться в дела правоохранительных органов.

Национальная гвардия обычно направляется в случае стихийных бедствий по просьбе губернатора каждого штата. Трамп отправил Национальную гвардию в Вашингтон, округ Колумбия, утверждая, что там существует чрезвычайная ситуация с преступностью!

Трамп и его политические союзники стремятся снизить уровень преступности в различных городах и утверждают, что текущие данные не отражают точный уровень преступной деятельности в таких городах, как Вашингтон, округ Колумбия, и Балтимор. Они утверждают, что в этих городах происходит «систематическое сокрытие».

Официальные данные показывают, что количество убийств в столице США на сегодняшний день составляет 101, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Трамп говорит, что армия США готова к отправке в любой другой город, даже если губернатор соответствующего штата не обращался за помощью.