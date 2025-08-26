Реакция Саудовской Аравии на агрессию Тель-Авива против Сирии и план по ее разделу

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что решительно осуждает продолжающуюся агрессию сионистского режима против Сирии и его продвижение вглубь территории страны.

Министерство также подчеркнуло, что категорически отвергает сепаратистские призывы к разделу Сирии.

Эр-Рияд призвал все слои сирийского общества действовать на основе логики и диалога.

Тем временем, министр войны сионистского режима Исраэль Кац сегодня объявил, что военные оккупанты этого режима останутся на сирийских Горах Шейх.

Оправдывая оккупацию сионистским режимом сирийской территории, он утверждал, что сионистские военные должны оставаться в этом районе для защиты безопасности оккупированных сирийских Голанских высот и Галилеи.

В настоящее время армия сионистского режима размещена и оккупирует девять районов на территории Сирии.