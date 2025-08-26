Джулани и Нетаньяху в Вашингтоне; нормализация отношений достигает Сирии?

Агентство ABNA: На фоне интенсивных переговоров между министром стратегических дел сионистского режима «Рон Дермер» и министром иностранных дел правящего в Сирии режима «Асадом Шейбани» в Париже, еврейская газета «Маарив» сообщила, что Дональд Трамп стремится организовать встречу между Биньямином Нетаньяху и Абу Мухаммадом аль-Джулани в Вашингтоне до Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Два месяца назад, когда премьер-министр сионистского режима отправился в Вашингтон, некоторые западные СМИ утверждали, что существует вероятность того, что Нетаньяху и Трамп, помимо фальшивого празднования после войны с Ираном, официально включат Сирию в Авраамов пакт, но это утверждение не сбылось. По-видимому, «будущее суверенитета над Голанскими высотами» и «гарантия не свержения нового политического режима в Сирии» были двумя вопросами, по которым сионистская сторона не намеревалась проявлять гибкость. В этот критический момент произошло нападение на Министерство обороны и президентский дворец Сирии. Теперь, после интенсивных переговоров между сирийскими и сионистскими официальными лицами в Баку и Париже, похоже, что Сирия, как никогда ранее, находится на пороге присоединения к Авраамову пакту и превращения в одну из пешек безопасности сионистского режима в восточной части арабского региона.

Что происходит в Париже?

Во вторник, 19 августа, при посредничестве специального представителя США по Сирии Тома Барака, министр иностранных дел Сирии Асад Шейбани и министр стратегических дел сионистского режима Рон Дермер встретились и провели переговоры в Париже. Повесткой дня этой встречи были меры безопасности вдоль границы между Сирией и оккупированными территориями. Сирийское государственное агентство SANA официально объявило об этой встрече и сообщило о достигнутых договоренностях. Сирийское телевидение со ссылкой на правительственный источник сообщило, что начальник разведки страны Хусейн Салама также присутствовал на месте встречи. В ходе этих переговоров было решено, что провинция Сувейда останется неотъемлемой частью Сирии.

Согласно Axios, эта встреча была сосредоточена на создании гуманитарного коридора от оккупированных территорий до Сувейды, который фактически является начальным участком коридора Давида. Ключевым моментом является то, что встречи между официальными лицами сирийского режима и сионистскими официальными лицами проходили с самого начала их прихода к власти, но сегодня они объявляются открыто. Согласно решениям этой встречи, после создания гуманитарного коридора от оккупированных территорий до Сувейды, американцы и сионисты будут защищать воздушный коридор, а ЮНИФИЛ будет отвечать за защиту наземных конвоев помощи. В то же время Сирия будет защищать коридор, а не конвои.

Завершение незавершенного пути

Политические шаги по включению Джулани в поезд нормализации начались несколько месяцев назад. 18 апреля 2025 года Абу Мухаммад аль-Джулани обсудил различные двусторонние, региональные и международные вопросы с Кори Миллсом и Мерлин Штутцман, представителями Республиканской партии Конгресса США. По-видимому, после этой встречи представители правительства США должны были проинформировать Майка Вальца, тогдашнего советника по национальной безопасности правительства США, о переговорах и передать письмо Джулани Трампу. Миллс в интервью Bloomberg заявил, что двумя основными темами переговоров американской команды с Джулани были «отмена санкций Цезаря» и «нормализация отношений с сионистским режимом». После этой встречи и последующего саудовского посредничества были созданы условия для встречи Джулани и Трампа в Саудовской Аравии и объявления об отмене санкций Цезаря.

Вслед за этими событиями, в июле 2025 года Трамп официально подписал отмену санкций против Сирии. Вчера Министерство финансов США опубликовало окончательные правила отмены санкций против Сирии. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) объявило в заявлении, что «в результате отмены национального чрезвычайного положения, на основании которого были введены эти правила, а также в свете изменений в политике Соединенных Штатов в отношении Сирии», оно исключает правила санкций в отношении Сирии из свода федеральных законов.

Согласно ливанскому СМИ «Аль-Акбар», условия Сирии для нормализации отношений с сионистским режимом заключаются в следующем: «Сионистский режим признает режим Абу Мухаммада аль-Джулани», «прекратятся нападения сионистского режима на сирийскую территорию», «будут установлены новые меры безопасности на юге Сирии» и «США поддержат мирное соглашение с Тель-Авивом».

С другой стороны, сионистские официальные лица заявили, что они не покинут сирийскую территорию полностью и стремятся к своего рода «новому Кэмп-Дэвидскому соглашению» с Сирией и определению трех зон безопасности в приграничной полосе с этой арабской страной. В точке «А» силы армии сионистского режима останутся для получения гарантий безопасности, а в точке «Б» будут присутствовать местные силы, а не сирийская армия. Сирийская армия может присутствовать только в точке «В» с легкой военной техникой.

Кроме того, Тель-Авив требует признания правительством Дамаска своего суверенитета над Голанскими высотами. Теперь посмотрим, согласится ли режим Джулани с этим требованием. Некоторые эксперты считают, что сионисты также работают над двумя другими юридическими решениями, такими как признание сирийской части Голанских высот сирийской территорией с последующей 99-летней арендой ее США или сионистским режимом. Также возможно, что с зеленого света США Сирия откажется от Голанских высот и вместо этого оккупирует и аннексирует ливанскую провинцию Триполи.

Вывод

Возможная встреча и соглашение Абу Мухаммада аль-Джулани и Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне приведут к изменению геополитики Восточного Средиземноморья. Такое событие значительно углубит связи в сфере безопасности между сионистским режимом и Сирией и может стать основой для будущих событий, таких как формирование коридора Давида или нападение на север Ирака или юг Ливана.

В мечте о «Большом Израиле» большая часть сирийской географии будет оккупирована сионистами. Это утверждение приобрело значение, когда Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу «i24» объявил о своей «духовно-исторической миссии» по реализации идеи «Большого Израиля»! Несомненно, окончательная реализация этой «черной мечты» в регионе Западной Азии не может быть достигнута в краткосрочной перспективе, но движение сионистского режима к ее реализации постепенно разрушает национальный суверенитет арабских правительств и превращает их территорию в поле для новых авантюр Тель-Авива.