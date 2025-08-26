Генеральный секретарь «Хезболлы»: Если бы не сопротивление, Израиль достиг бы Бейрута / Мы никогда не сложим оружие

Как сообщает международное информационное агентство Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, шейх «Наим Касем», генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане, сегодня в своей речи по случаю годовщины мученической смерти алламе Сайеда Аббаса Али аль-Мусави (члена шариатского комитета в Высшем шиитском совете Ливана, члена попечительского совета и одного из основателей собрания мусульманских ученых в Ливане) проанализировал развитие событий в Ливане и сказал, что битва «Фаджр аль-Джуруд» была битвой, которая была проведена в результате совместного сотрудничества ливанской армии и исламского сопротивления, а также благодаря смелому решению «Мишеля Ауна».

Он продолжил, говоря об исчезновении Имама Мусы Садра: «Имам Садр произвел коренные изменения в Ливане и был лидером борцов. Он очень любил национальное единство в стране и считал, что Южный Ливан сопротивлялся от имени всей страны и арабов. Мы также обещаем Имаму Садру, что будем под знаменем сопротивления».

Генеральный секретарь «Хезболлы» добавил: «Битва «Фаджр аль-Джуруд» была битвой, проведенной ливанской армией и исламским сопротивлением, и она принесла большое достижение. Решение Мишеля Ауна (тогдашнего президента Ливана) о проведении битвы «Фаджр аль-Джуруд» против такфиристов и ИГИЛ было решительным и смелым решением, которое было принято, несмотря на давление со стороны США».

Шейх Наим Касем добавил: «Во время битвы «Фаджр аль-Джуруд» командующим армией был Джозеф Аун, который полностью сотрудничал, и в этой битве была достигнута координация между сопротивлением и армией под его командованием. Эта битва является образцом оборонительной стратегии, поскольку сопротивление поддерживало ливанскую армию в освобождении (южных территорий)».

Он также, говоря об агрессии сионистского режима против Йемена, заявил: «Израиль бомбил Йемен, но, как всегда, бомбил гражданские объекты и мирных жителей. Израиль совершает преступления на глазах у всего мира. Йемен занимает героическую позицию против израильской агрессии, и мы благодарны дорогому Йемену за его исключительную позицию в поддержку народа Газы».

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы», говоря о решении ливанского правительства о разоружении сопротивления, сказал: «Мы никогда не сложим оружие, которое является источником нашей чести и силы и защищает нас от врага».

Генеральный секретарь ливанского сопротивления продолжил: «Если бы не сопротивление, Израиль достиг бы Бейрута, как он достиг Дамаска, и оккупировал бы 600 километров [ливанской территории], как это произошло в Сирии».

Шейх Наим Касем, генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане, подчеркнул, что сопротивление останется прочной преградой на пути к достижению целей оккупационного режима, и оккупанты никогда не смогут остаться в Ливане и реализовать свой экспансионистский проект в этой стране.

Он добавил, что правительство Ливана приняло ошибочное решение о разоружении Ливана и его народа, в то время как израильская агрессия продолжается, и они стремятся реализовать свои экспансионистские цели под контролем США.

Шейх Наим Касем отметил, что это решение ливанского правительства было продиктовано США и Израилем, и это правительство не сможет обеспечить суверенитет Ливана, если будет продолжать этот путь.

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» продолжил: «Мы никогда не откажемся от нашего оружия, и наше оружие — это наша жизнь, честь, земля и достоинство, и мы никогда не оставим Израиль в нашей стране».

Шейх Наим Касем заявил: «Те, кто стремится разоружить нас, как будто хотят отнять нашу жизнь, и если они попытаются это сделать, мир увидит нашу стойкость».

Он заявил, что сопротивление поддерживает национальную армию страны, которая по-прежнему является главной силой, ответственной за оборону страны. Сопротивление является ответом на агрессию врага, противодействует ей и препятствует ее целям. Оснащение армии оружием необходимо, и она должна быть ответственной (за оборону страны), а сопротивление является вспомогательным фактором.

Генеральный секретарь «Хезболлы» подчеркнул, что Израиль может оккупировать, убивать и разрушать, но мы будем противодействовать ему, чтобы он не мог обрести стабильность, и это наша способность. Задача сопротивления сейчас выше и более интенсивна, и Израиль никогда не сможет остаться в Ливане.

Шейх Наим Касем также сказал, что дорожная карта включает изгнание врага с территории Ливана, прекращение агрессии, освобождение пленных, начало восстановления, а затем рассмотрение оборонительной стратегии.

Он, отвергая подход уступок сионистскому режиму, призвал правительство Ливана придерживаться соглашения с «Хезболлой», не поддаваться давлению и мужественно и ответственно противостоять тому, что от него требуется.