Как сообщает международное информационное агентство Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, в то время как Тель-Авив настаивает, что большинство погибших в Газе являются членами палестинского сопротивления, данные израильской разведки «Аман» показывают, что подавляющее большинство жертв, около 83%, являются гражданскими лицами.

Согласно совместному расследованию, проведенному британской газетой The Guardian, сионистским сайтом «Сиха Мекомит» и электронным журналом 972, были получены данные из самого точного и надежного источника в израильской армии, которые показывают, что число членов исламских движений сопротивления (ХАМАС) и Исламского джихада, погибших до середины мая прошлого года, не превышает 8900 бойцов.

Согласно этому отчету, к середине мая 2025 года база данных израильской военной разведки зафиксировала гибель 7330 членов ХАМАС и Исламского джихада, в дополнение к еще 1570 людям, которые, вероятно, являются палестинскими бойцами, что в общей сложности составляет 8900 погибших бойцов.

Таким образом, только 17% от общего числа погибших в Газе являются военными, а более 83% — гражданскими лицами.

По оценкам, около 10 000 тел погребены под завалами, и помимо тысяч пропавших без вести, многие тела настолько обгорели, что их невозможно опознать.

В то время как сионистский режим утверждает, что более 47 000 военнослужащих ХАМАС и Исламского джихада погибли в Газе, данные, раскрытые этим расследованием, показывают, что число погибших членов групп сопротивления намного ниже официальных цифр, объявленных премьер-министром сионистского режима Биньямином Нетаньяху.