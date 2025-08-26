Калибаф: Укрепление обороноспособности Ирана является приоритетом и неотложной задачей / Мы должны поддерживать правительство

Как сообщает информационное агентство «Ахл-ул-Байт» (а) – АБНА – д-р Мохаммад-Багер Калибаф, председатель Исламского консультативного собрания, на утреннем открытом заседании во вторник, 4 сентября, в своей речи до начала повестки дня поздравил благородный народ Ирана с наступлением месяца Раби-аль-Авваль и сказал: «Полные энтузиазма и жизнеутверждающие траурные церемонии в месяцы Мухаррам и Сафар, а также великолепное участие в шествии Арбаин вновь показали историческую связь благородного народа Ирана с путем и логикой Сайеда-аш-Шухады (а) и глубокую любовь народа к семье Ахл-ул-Байт (а). Мы – народ Имама Хусейна, и мы навсегда останемся хусейни».

Институциональные и социальные возможности парламента на службе помощи правительству в решении проблем людей Председатель Исламского консультативного собрания также, ссылаясь на наступление Недели правительства, почтил память вечных мучеников служения — мученика Раджаи, мученика Бахонара, дорогого мученика Раиси и всех мучеников-слуг нации в правительстве. Он добавил: «Многократная похвала мудрого лидера революции за полное единство и гармонию между властями и его акцент на сохранении этого священного единства в стране стали еще одним подтверждением тесного сотрудничества двенадцатого парламента и правительства для решения проблем страны».

Он продолжил, подчеркнув, что сохранение и укрепление единства между правительством и нацией, а также единства между должностными лицами системы является определенной и явной рекомендацией лидера для всех нас. Он сказал: «Каждый из нас, если мы предпочитаем интересы дорогого нам Ирана, интересы ислама и революции своим личным и фракционным интересам, должен поддерживать правительство и искренне считать его успех нашим собственным. Мы благодарны за усердные и последовательные усилия президента, господина доктора Пезешкияна, и будем использовать все институциональные и социальные возможности парламента, чтобы помочь правительству в решении проблем людей и выполнении его серьезных обязанностей».

Народ Ирана, поддерживая вооруженные силы и должностных лиц страны, нанес самый сильный удар по вражескому плану Д-р Калибаф продолжил, ссылаясь на условия страны после 12-дневной навязанной войны и заявил: «Всем ясно, что 12-дневная навязанная война, жесткое ядро в 90 миллионов и поражение врага в достижении своих целей оказали большое влияние на условия страны в различных аспектах, и точное понимание этих условий и принятие правильных и своевременных мер является обязанностью каждого иранца, хотя наша ответственность как должностных лиц намного тяжелее, чем у других».

Председатель законодательной власти продолжил, изложив некоторые моменты по этому вопросу и добавил: «Во-первых, народ Ирана своей всесторонней поддержкой вооруженных сил и политических должностных лиц страны нанес самый сильный удар по вражескому плану и сорвал план врага по разделу великого Ирана. Народ своим историческим решением выполнил свою обязанность, и теперь наша очередь, как должностных лиц, выполнить нашу обязанность по отношению к этому благородному народу».

Национальная обязанность правительства — принять окончательное решение для решения проблем людей Он продолжил, отметив, что члены парламента, которые находятся в тесном контакте со своими избирателями, ощущают проблемы людей, и сказал: «Рост цен на некоторые предметы первой необходимости, перебои в подаче электроэнергии и нехватка воды усложнили жизнь людей, и враг также пытается воспользоваться этими проблемами и компенсировать свою неудачу в достижении своих зловещих целей».

Д-р Калибаф далее подчеркнул: «Теперь национальная обязанность правительства — серьезно довести существующие программы для решения этих проблем до окончательного решения и, объяснив их людям, показать, какова точная и практическая программа правительства для решения этих проблем и в какие сроки они будут решены».

Председатель законодательного органа страны в этой связи добавил: «Люди должны быть уверены, что у нас, должностных лиц, есть конкретная программа для решения их проблем, и мы серьезно стремимся их реализовать. Когда у людей есть точное представление о будущем, они будут с большей мотивацией помогать должностным лицам в реализации решений проблем».

Существуют краткосрочные оперативные программы для решения энергетического дисбаланса и проблем с средствами к существованию Он, ссылаясь на то, что Седьмая программа развития как дорожная карта исполнительной власти страны в этой области прояснила пути и предоставила необходимые разрешения правительству, заверил людей и напомнил: «Я, как человек, который осведомлен о экспертных дискуссиях и существующих программах, и являюсь свидетелем усилий уважаемого правительства, говорю благородному народу Ирана: хотя существуют серьезные критические замечания в отношении некоторых действий исполнительных органов, вы должны знать, что для основных существующих проблем, таких как энергетический дисбаланс и проблемы с средствами к существованию, существуют оперативные программы, опираясь на которые можно в короткие сроки и ощутимо свести многие проблемы к минимуму».

Д-р Калибаф также добавил: «В этом отношении в правительстве было проведено много экспертных дискуссий, и многие из них готовы к реализации, и исполнительная власть серьезно пытается создать условия для их реализации. Я очень надеюсь, что уважаемое правительство как можно скорее начнет реализацию этих программ, объяснив их общественности».

Схема электронных продуктовых талонов создаст спокойствие в вопросе средств к существованию Председатель Исламского консультативного собрания далее сослался на некоторые из этих программ и заявил: «Одной из таких программ является реализация схемы электронных продуктовых талонов, которая может создать спокойствие в вопросе средств к существованию для общества, сохраняя фиксированную сумму, которую граждане платят за покупку товаров первой необходимости, и оплачивая разницу между этой суммой и рыночными ценами правительством, чтобы люди, независимо от любых экономических и политических условий, были уверены, что они будут покупать свои товары первой необходимости по фиксированной цене в течение года».

Он продолжил: «Конечно, наш дорогой народ видит, что парламент выполняет свои надзорные обязанности на своих надзорных заседаниях в комиссиях и по вторникам надзора. Двенадцатый парламент с первого дня своей деятельности подчеркивал, что он будет выполнять свою надзорную обязанность, соблюдая единство и сплоченность, чтобы помочь правительству в решении проблем людей без всяких компромиссов, и верит в это наставление верховного лидера революции, что помощь правительству — это помощь системе и народу Ирана».

Любой голос, который вызывает разногласия внутри жесткого ядра в 90 миллионов, наносит ущерб национальной сплоченности и противоречит национальной обязанности / Предложение о недоверии президенту или ложные заявления наносят ущерб единству слова Д-р Калибаф далее изложил второй вопрос в этом отношении и добавил: «Нет никаких сомнений в том, что самым важным фактором поражения врага в 12-дневной войне была национальная сплоченность иранского народа перед лицом врага, и самым важным фактором сдерживания врага также является это единство слова, и любой голос, который вызывает представление о существовании разногласий внутри жесткого ядра в 90 миллионов, наносит ущерб этой сплоченности и противоречит национальной обязанности и рекомендациям лидера революции».

Председатель законодательного органа страны далее уточнил: «И те, кто говорит о недоверии президенту, и те, кто своими ложными заявлениями наносит ущерб этому единству слова, играют на поле врага. Конечно, заявление, которое выпущено от имени коллектива, несравнимо с высказываниями отдельных лиц с точки зрения нанесения ущерба национальной сплоченности».

Политические активисты и СМИ должны выступить против действий, разрушающих единство / Иранский народ не обращает внимания на слова, сеющие раздор На основании этого он обратился к различным слоям населения и отметил: «В этой связи я прошу всех политических активистов, научных элит, социальных движений и представителей СМИ с ответственностью выступить против действий, разрушающих единство, со стороны близких им кругов, без групповой принадлежности, не проявлять халатности, и я благодарю всех, кто до сих пор выполнял эту национальную обязанность. Следует отметить, что носители таких идей имеют небольшое влияние на общественное мнение, и иранский народ не обращает внимания на эти слова, сеющие раздор, и вновь разочарует врагов Ирана».

Укрепление обороноспособности Ирана является приоритетом и неотложной задачей / Выявлены и устранены слабые места / Сдерживание и готовность вооруженных сил к более сильному, чем в прошлом, ответу предотвращает возможную атаку врага на Иран Д-р Калибаф, объясняя третью часть своей речи, подчеркнул, что в новых условиях укрепление обороноспособности Ирана имеет большой приоритет и неотложность, и сказал: «Как один из тех, кто осведомлен о работе вооруженных сил, я сообщаю народу Ирана, что укрепление обороноспособности страны осуществляется быстро и серьезно, и благодаря ценному опыту, полученному в этой 12-дневной войне, многие слабые места были выявлены и устранены, и, укрепив существующие сильные стороны, наши вооруженные силы готовы к более сильному, чем в прошлом, ответу на любую возможную атаку на дорогой Иран, так что, если враг не совершит еще одну ошибку в расчетах, он не примет решения о нападении на Иран».

Он также уточнил: «Конечно, наши вооруженные силы разработали соответствующие планы, чтобы не позволить врагу совершить ошибку в расчетах, одним из которых были ракетные учения «Устойчивая мощь», проведенные ВМС Армии Исламской Республики Иран, которые дали четкий сигнал врагу, что в следующей возможной войне сдержанность закончится, и новые пространства и места для взаимного ответа будут включены в повестку дня, и в случае посягательства врага мы увидим расширение войны на новые регионы и другие экономические и политические арены».

Поздравления с получением медалей командой астрономической олимпиады и командами школьных олимпиад на мировых соревнованиях Председатель Исламского консультативного собрания в заключение, ссылаясь на успех и получение медалей командами школьных олимпиад нашей страны на мировых соревнованиях, особенно на впечатляющий успех команды Исламской Республики Иран по астрономической и астрофизической олимпиаде и получение золотой медали мира второй год подряд и получение пяти золотых медалей, отметил: «Я поздравляю членов и элитных тренеров команд олимпиад страны; Мы гордимся вами, храбрыми детьми Ирана, которые подняли имя нашей дорогой страны на вершину мировых научных достижений на школьном уровне».