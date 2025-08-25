Джафаритский муфтий Ливана: Сопротивление - главная гарантия безопасности Ливана

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), видный джафаритский муфтий Ливана шейх «Ахмад Каблан» заявил, что Сопротивление является главной гарантией сохранения безопасности страны, и подчеркнул важность партнерства между различными ливанскими общинами.

В своем заявлении он сказал: «Национальный долг требует, чтобы оборонительные планы были разработаны для служения суверенной цели, а не для того, чтобы отказываться от национальной мощи или уничтожать ее в обмен на пустые обещания, в условиях, когда неустанный враг поглощает страну».

Он добавил: «Вопрос в том, чтобы защитить Ливан, а не оплакивать прошлое, как это произошло во время оккупации Бейрута; Израиль поглотил страну, и единственной гарантией спасения было Сопротивление. Если бы не Сопротивление, не осталось бы ничего под названием Ливан».

Каблан подчеркнул, что Сопротивление было главной гарантией возвращения Ливана и продолжает защищать страну своими жертвами.

Он предупредил, что нельзя отказываться от Сопротивления или ослаблять его в обмен на обещания монстра, который не насытится разрушением стран.

Видный джафаритский муфтий Ливана также сказал: «Нельзя доверять Вашингтону или каким-либо региональным или международным гарантиям; мудрый человек дважды не наступает на одни и те же грабли».

Национальное единство

Каблан также заявил, что Ливан может продолжать существовать только благодаря участию своего народа, поскольку его структура основана на согласии. Нарушение этого партнерства означает уничтожение Ливана, особенно учитывая, что большинство его кризисов имеют внешнее происхождение и их решение возможно только через взаимопонимание.

Он добавил: «Ключ к решению кризиса — это реализм и прозрачность в изложении фактов, опасностей и национальных угроз, чтобы можно было достичь формулы для взаимопонимания, которая вдали от внешних ловушек и искушений некоторых безрассудных людей, гарантирует Ливан, его суверенитет и его составляющие».

Христианство и внешние угрозы

Каблан в заключение сказал: «Христианство для нас — это экзистенциальная, духовная и моральная необходимость. Ливан — это божественная родина для христианства и ислама. Но некоторые наемные СМИ и злобные люди стремятся к разрушению Ливана».

Он предупредил, что любая региональная или международная сила, которая препятствует взаимопониманию между ливанцами, толкает их к войне, и любая сила, которая хочет навязать условия капитуляции Ливану, на самом деле хочет уничтожить страну.