Нетаньяху угрожает, хуситы обещают ответить

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), премьер-министр израильского режима «Биньямин Нетаньяху», после воздушных ударов этого режима по различным районам города Сана, столицы Йемена, и в ответ на недавние нападения хуситов на Израиль, предупредил, что эта группа самым суровым образом узнает, что заплатит высокую цену за свои действия.

Нетаньяху сказал: «Любой, кто нападает на нас, получит ответ; и любой, кто планирует нападение, также будет поражен». Он добавил: «Весь регион хорошо знает силу и волю Израиля».

«Йоав Галант», министр обороны Израиля, также объявил, что Израиль будет продолжать вводить воздушную и морскую блокаду и наносить удары по инфраструктуре, которая, по его словам, используется для поддержки хуситов.

Он пригрозил: «За каждую ракету, выпущенную в сторону Израиля, хуситы заплатят вдвойне».

В ответ Политическое бюро движения «Ансар Аллах» (хуситы) объявило, что Йемен будет продолжать противостоять всеми своими силами, пока атаки на Газу не прекратятся и ее блокада не будет снята.

В заявлении подчеркивается, что Йемен не отступит в защите своего суверенитета и что израильские атаки на Сану не ослабят сплоченность внутреннего фронта.

«Ансар Аллах» также объявил, что йеменские ракеты, запущенные в сторону Израиля, смогли обойти системы ПВО этого режима и нанести эффективные удары.

Армия Израиля объявила, что в ходе недавнего нападения на Сану она нанесла удар по военному комплексу, включая президентский дворец, две электростанции и склад топлива. По данным израильских источников, эти объекты использовались в военных целях.

Согласно сообщениям израильских СМИ, в операции участвовало 14 истребителей, которые выпустили около 40 ракет.

Министерство обороны Израиля объявило, что Нетаньяху, министр обороны и начальник штаба армии, следили за операцией из штаб-квартиры Министерства обороны. Армия Израиля подчеркнула, что эти нападения были ответом на неоднократные запуски ракет и беспилотников со стороны хуситов, и Израиль полон решимости продолжать противостоять любой угрозе, независимо от географического расстояния.

Согласно сообщениям медицинских источников, связанных с «Ансар Аллах», в результате этих воздушных ударов четыре человека погибли и 71 человек был ранен.