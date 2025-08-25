Израиль в тени тихой глобальной блокады: от европейских лабораторий до турецких портов

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), израильская экономическая газета «Калькалист» в подробном отчете заявила, что продолжающаяся война против сектора Газа и вызванный ею гуманитарный кризис привели к усилению изоляции Израиля на международном уровне; изоляции, которую эксперты назвали тихой блокадой.

Эта блокада не была объявлена официально, но включает в себя приостановку контрактов, прекращение инвестиций, научных соглашений и отказ от коммерческого сотрудничества с израильскими компаниями. Процесс, который оказал серьезное влияние на экономику Израиля, различные отрасли этого режима и даже на продолжение научных исследований и международного академического сотрудничества Израиля.

В отчете отмечается, что продолжение войны в Газе, ухудшение гуманитарной ситуации и подготовка к полной оккупации этого района заставили многие страны и компании неофициально воздерживаться от взаимодействия с Израилем. Например, 150 израильтянам было запрещено входить в парк развлечений во Франции, несмотря на предварительное бронирование; хотя официальной причиной были названы вопросы безопасности, менеджер комплекса отказался их принимать по личным убеждениям.

Такое поведение повторяется в различных секторах, включая задержку с подписанием контрактов, отсутствие ответов на корреспонденцию, отсрочку визитов и отказ в кредитных линиях или финансовой поддержке. Все эти действия предпринимаются без официального объявления или конкретной причины, что делает борьбу с ними более трудной, чем с открытыми санкциями.

«Янир Асулин», генеральный директор компании «Астель», которая занимается импортом промышленных материалов, сообщил газете, что европейские компании и поставщики в Иордании и Египте также отказались от сотрудничества с Израилем. Он упоминает случаи, включая отказ британской лаборатории «Томас Белл» принимать сертификаты качества Израиля из-за внутреннего письма с политическим содержанием, что было урегулировано только после прямого вмешательства в Дубае.

Асулин подчеркивает, что большинство компаний не имеют возможности справиться с этой ситуацией и должны понять новую реальность и адаптироваться к ней. Он напрямую связывает рост цен на внутреннем рынке Израиля с сокращением разнообразия поставщиков и трудностями в конкуренции.

Из-за этого давления компания «Астель» полтора года назад открыла филиал в Великобритании, чтобы дистанцироваться от прямого контакта с Израилем. Два поставщика, один шведский и другой египетский, сообщили ему, что их правление решило не сотрудничать с Израилем ни сейчас, ни в будущем.

В том же контексте, отчет ссылается на усиление мер Турции против Израиля, включая запрет на швартовку израильских судов в турецких портах и предотвращение косвенного прохода израильских товаров. Эти меры повлияли даже на грузы, отправляемые в Иорданию и Палестинскую автономию.

Турецкие компании, такие как «Фэстел», также отказались проводить встречи с израильскими представителями на международной выставке бытовой техники и электроники в Берлине; шаг, который считается значительным изменением по сравнению с прошлыми годами.

Один из крупных израильских импортеров электрооборудования сказал, что каждый год они встречались с представителем «Фэстел», но в этом году даже попытка договориться о встрече была встречена отказом. Он добавил: «Фэстел» не одинок; ни одна турецкая фабрика не желает производить или сотрудничать с Израилем.

Экономические и социальные последствия

В отчете подчеркивается, что израильским экспортерам и производителям очень трудно вернуть доверие мировых клиентов. Некоторые заявления израильских чиновников, такие как противодействие отправке продовольствия в Газу, повредили общественный имидж Израиля в мире, и иностранные компании решили воздержаться от сотрудничества с Израилем.

«Рон Томер», бывший глава Ассоциации промышленности Израиля, сказал: «Пропаганда Израиля сработала очень плохо. Мы вынуждены объяснять ситуацию в Газе, но, возможно, нам это удается только в одном из десяти разговоров. Когда министры, такие как «Бецалель Смотрич», говорят, что ни одно зернышко пшеницы не должно попасть в Газу, а мир видит картины голода, они несут ответственность за этот образ».

Он добавил: «Пострадали почти все отрасли. Тот, кто испытывает отвращение, видя кадры по CNN, решает не покупать израильские товары, и это решение передается другим, создавая эффект снежного кома. Немногие израильские продукты не имеют заменителей, и тот, кто не покупает у нас, будет покупать у других».

Влияние на технологии и научные исследования

Тихая блокада не ограничивается традиционными отраслями сионистского режима, она также затронула области биотехнологий и естественных наук. Согласно отчету, некоторые международные соглашения и крупные инвестиции Израиля были отменены или приостановлены по чисто политическим причинам, а не из-за качества или инноваций продуктов.

Один из видных чиновников в этой области сказал, что эта ситуация представляет собой политическую угрозу для израильских компаний и препятствует созданию новых компаний или расширению существующих, поскольку сама израильская национальная идентичность стала препятствием для международного сотрудничества.

Он добавил: «Некоторые компании сократили перевод денег в Израиль и отказываются отправлять своих старших менеджеров в эту страну. Это означает, что Израиль может все еще быть сильным в области безопасности и технологий, но другие области постепенно исчезнут. Израиль стал отвергнутой компанией, с которой сотрудничают только в экстренных случаях».

Кризис в университетах и международных исследованиях

Отчет «Калькалиста» показывает, что тихая блокада Израиля распространилась и на академические круги. Были высказаны угрозы приостановки или прекращения участия Израиля в крупных исследовательских проектах, таких как «Horizon». Продолжение войны в Газе и гуманитарный кризис затруднили поддержку Израиля в Европейском союзе, особенно со снижением поддержки со стороны Германии и Италии.

Некоторые европейские университеты, такие как Гентский университет в Бельгии и Валенсийский университет в Испании, объявили, что не будут участвовать в проектах, включающих израильские институты. Эти решения также повлияли на количество опубликованных научных статей.

В проекте «Horizon» уровень участия израильских исследователей в мировых научных статьях за последние два года снизился на 21 процент. Кроме того, количество стипендий, предоставленных новым израильским исследователям в этом проекте, сократилось с 29 в 2024 году до 9 в 2025 году.

По данным Министерства науки Израиля, уровень публикации международных научных статей с участием израильских исследователей снизился со 142 статей на тысячу человек в 2022 году до 111 статей в 2024 году, что является самым низким показателем с 2017 года.

Некоторые видные научные журналы также отклонили статьи израильских исследователей, особенно в областях, связанных с социальным благополучием, из-за их отказа занять позицию в отношении войны. Этот вопрос показывает прямое влияние тихой блокады на научную репутацию Израиля.

В июне прошлого года членство Израильской социологической ассоциации в Международном союзе ученых было приостановлено, потому что ассоциация не осудила действия Израиля в Газе. С октября 2023 года по май 2025 года было зарегистрировано более 700 случаев разрыва связей с израильскими исследователями, и 20 университетов официально объявили, что они не будут с ними сотрудничать. Этот разрыв связей включал отказ в рецензировании статей, непринятие приглашенных профессоров и отказ в приглашении на конференции.

Кризис в инвестициях и финансовом доверии

Отчет показывает, что израильские энергетические компании, несмотря на подписание некоторых крупных контрактов в последние месяцы, сталкиваются со скрытыми проблемами в продлении кредитных линий с европейскими банками. Некоторые проекты были остановлены из-за нежелания банков сотрудничать с Израилем. Попытки компаний получить официальное объяснение были встречены сухими и общими ответами, которые скрывают истинные причины.

В отчете также упоминается задержка с прибытием иностранных экспертов для строительства электростанций или линий передачи газа; задержка, которая нарушила планирование проектов в Израиле. Хотя часть этой задержки объясняется ситуацией с безопасностью, есть опасения, что основная причина — отказ иностранных компаний от сотрудничества с Израилем.