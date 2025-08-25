Вторжение военнослужащих сионистского режима в сирийскую деревню

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), информационные источники сообщили, что военнослужащие сионистского режима вторглись в деревню в провинции Кунейтра и обыскали ее дома.

Несколько военнослужащих сионистского режима вошли в деревню «Айн аль-Абд» в сирийской провинции Кунейтра.

Оккупационные силы обыскали дома в этой деревне.

Следует отметить, что после падения правительства Башара Асада, армия сионистского режима значительно усилила свои атаки на инфраструктуру и военные центры Сирии и неоднократно бомбила военные объекты этой страны.