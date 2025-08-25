Послание Эяля Замира Нетаньяху о необходимости принятия соглашения с ХАМАС

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), в то время как движение ХАМАС объявило о своем согласии с соглашением об обмене пленными и установлении прекращения огня в Газе, премьер-министр сионистского режима, как и в предыдущие разы, препятствует достижению соглашения; начальник штаба армии сионистского режима в послании премьер-министру этого режима призвал его принять это соглашение.

13-й канал израильского телевидения опубликовал послание Эяля Замира, начальника штаба армии этого режима, Биньямину Нетаньяху, премьер-министру Израиля, в котором говорится: «На столе лежит соглашение, и мы должны его принять».

В своем послании Эяль Замир заявил: «Армия Израиля может оккупировать Газу, но эта операция может поставить под угрозу жизни израильских пленных».

Он добавил: «Если силы ХАМАС почувствуют, что израильская армия приближается к ним слишком близко, силы ХАМАС могут убить израильских пленных или покончить жизнь самоубийством вместе с ними».

Эяль Замир сказал: «Мы смогли создать необходимые условия для достижения соглашения об обмене, и теперь этот вопрос находится в руках Нетаньяху».

В этой связи семьи израильских пленных в Газе в ответ на заявления Эяля Замира заявили: «Мы подчеркиваем то, чего хочет большинство людей, а именно всеобъемлющее соглашение, которое вернет 50 израильских пленных из Газы и положит конец войне».

Обращаясь к Нетаньяху, они сказали: «У тебя нет полномочий продолжать вечную войну или жертвовать пленными и солдатами, и пришло время выполнить волю народа и вернуть всех пленных из Газы».