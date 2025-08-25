Министр информации Йемена: Мы ответим на сионистские атаки

По сообщению информационного агентства АБНА, «Хашем Шараф ад-Дин», министр информации Йемена, в интервью новостному каналу «Аль-Масира» заявил, что Йемен готов ответить на неоднократные атаки сионистов против гражданских целей в Сане.

Он добавил, что, несмотря на все жертвы, позиция йеменского народа в поддержку Газы останется твердой, непоколебимой и непоколебимой.

Сегодня, в воскресенье, сионистский режим атаковал с воздуха цели в Сане, включая президентский дворец и гражданские объекты, такие как электростанция в Хазизе.

Йеменский военный источник сообщил, что ПВО и ракетное подразделение противостояли этим атакам и вынудили вражеские истребители покинуть воздушное пространство Йемена.

Вооруженные силы Йемена объявили в пятницу вечером, что ракетное подразделение армии провело специальную операцию против аэропорта «Аль-Луд» в оккупированном городе Яффа.

Согласно заявлению этих сил, в ходе этой операции была использована гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина 2», которой удалось обойти системы ПВО сионистского режима и успешно поразить цель.

Вооруженные силы Йемена подчеркнули, что этот ракетный удар вызвал массовые беспорядки в рядах врага, миллионы сионистов бежали в убежища, и работа аэропорта была остановлена.

В заявлении говорится: «Эта операция была проведена в поддержку угнетенного народа Палестины и его моджахедов, а также в ответ на преступления геноцида и продовольственной блокады, совершенные сионистским режимом против народа Газы».

Также подразделение беспилотных летательных аппаратов йеменской армии провело еще две операции с использованием двух беспилотников против позиций сионистского режима в оккупированных районах Яффы и Ашкелона, которые, по словам этих сил, успешно поразили военные и жизненно важные цели противника.