Последствия ракетных ударов Ирана: ущерб в 200 миллионов долларов для НПЗ в Хайфе

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», спустя несколько недель после успешных иранских ракетных ударов по оккупированным территориям, в медиа-кругах сионистского режима все еще продолжаются дискуссии о деталях этих операций и размере нанесенного ущерба.

Прошлой ночью СМИ сионистского режима признали, что восстановление нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, который был успешно поражен иранскими ракетными ударами, обойдется Тель-Авиву в 200 миллионов долларов.

Несколькими днями ранее сионистская газета «Исраэль Хайом» в докладе, ссылаясь на ракетную операцию Ирана против нефтехимического предприятия «Базан» в порту Хайфы во время 12-дневной войны, навязанной США и сионистским режимом против Ирана, написала, что нападение на эти объекты показало, что внутренняя инфраструктура этого режима никогда не будет защищена, и строительство этой инфраструктуры под землей является неизбежной необходимостью в области безопасности.

В докладе, описывающем новые детали ракетных ударов Ирана 16 июня по объектам «Базан», говорится, что рано утром того дня иранская ракета попала в объекты «Базан».

Газета добавила, что нападение нанесло огромный ущерб энергетическим объектам и оборудованию этого нефтеперерабатывающего завода, и именно поэтому «Базан» объявил, что полностью прекращает свою деятельность и возобновит ее в ближайшие месяцы.