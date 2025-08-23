По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Байт» (а) — Абна, посол США в оккупированной Палестине заявил, что международные СМИ не освещают настоящую историю голода в Газе и игнорируют факты.

«Майк Хакби», посол США в оккупированной Палестине, в своем нелепом заявлении утверждал, что 92% продовольственной помощи для жителей Газы крадется движением ХАМАС.

Согласно сообщению новостной сети «Аль-Джазира», посол США в оккупированной Палестине в своем заявлении продолжил утверждать, что Организация Объединенных Наций «коррумпирована, некомпетентна и неэффективна».

Майк Хакби в своих заявлениях сказал: «Международные СМИ не освещают настоящую историю голода в Газе и игнорируют факты».

Эти утверждения делаются в то время, когда Организация Объединенных Наций в пятницу официально объявила о голоде в Газе, что является первым подобным объявлением в регионе.

В связи с этим, «Том Флетчер», заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам, заявил, что голод в Газе «должен беспокоить всех нас» и его можно было бы полностью предотвратить, если бы Организация Объединенных Наций не «систематически» препятствовала ввозу продовольственной помощи.

Флетчер заявил на пресс-конференции в Женеве: «Это голод, который можно было предотвратить. Однако продовольственная помощь скопилась на границе из-за систематических препятствий со стороны Израиля, и этот голод должен беспокоить всех нас».

Он добавил: «Это момент коллективного позора, и я думаю, что мы все это чувствуем в какой-то мере».

Верховный комиссар ООН по правам человека сказал, что «голод в Газе является прямым результатом действий правительства Израиля» и добавил, что «смерть от голода в Газе может быть военным преступлением преднамеренного убийства».

Эксперты ООН заявили, что 500 000 человек сталкиваются с «катастрофическим» голодом.

После месяцев предупреждений о гуманитарной ситуации и массовом голоде в осажденном палестинском регионе, классификация этапов продовольственной безопасности, базирующаяся в Риме, подтвердила, что провинция Газа - город Газа, который занимает около 20% сектора Газа, - страдает от голода.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эту катастрофу «голодом, созданным руками человека» и подчеркнул, что Израиль должен обеспечить доставку продовольствия и медикаментов в сектор Газа.

Гутерриш подчеркнул, что эта ситуация не может продолжаться безнаказанно.