Реакция Мадуро на размещение американских военных кораблей у берегов Венесуэлы

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Байт» (а) – Абна, ранее на этой неделе американский источник подтвердил, что три эсминца с управляемыми ракетами класса «Иджис» направились в международные воды у берегов Венесуэлы в Южной Америке. Американские СМИ сообщили, что для этой миссии также могут быть отправлены 4000 морских пехотинцев.

Николас Мадуро осудил размещение этих трех американских эсминцев под предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотиков и назвал это «незаконной попыткой сменить режим» в Венесуэле.

В ответ на действия США Мадуро в своей речи, обращенной к законодателям своей страны, сказал: «Смена режима — это то, чем они угрожают Венесуэле; это военно-террористическая, аморальная, преступная и незаконная атака».

Он добавил: «Это вопрос, касающийся мира, международного права, Латинской Америки и Карибского бассейна. Любой, кто совершает агрессию против одной страны в Латинской Америке, на самом деле нападает на все страны».

В 2020 году, во время первого срока президентства Дональда Трампа, Мадуро и несколько других высокопоставленных венесуэльских чиновников были обвинены в федеральном суде США. В обвинительном заключении содержались обвинения, включая участие в заговоре «наркотерроризма». Ранее в этом месяце администрация Трампа удвоила награду за арест Мадуро по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, до 50 миллионов долларов.

В ответ на это президент Венесуэлы на этой неделе объявил, что в ответ на «угрозы» США он разместит четыре с половиной миллиона ополченцев по всей Венесуэле. Он также призвал провести митинги на выходных, чтобы осудить эти действия Вашингтона.