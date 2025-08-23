По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Байт» (а) — Абна, ливанская газета раскрыла, что американский посланник пытается продвинуть план по созданию «зоны безопасности» и необитаемой территории в приграничных деревнях Ливана в пользу сионистского режима; план, который, по словам европейских дипломатических источников, оставляет Ливану только два варианта: капитуляцию или конфронтацию.

Газета «Аль-Бана» написала, что европейские дипломатические источники считают, что результаты усилий США по посредничеству между Ливаном и сионистским режимом не будут отличаться от провала аналогичных усилий Вашингтона между Сирией и этим режимом.

Согласно газете, американский посланник «Томас Барак» действует не как политический посредник, а как «маклер по недвижимости», который имеет в своем распоряжении портфель инвесторов и пообещал им крупный колониальный проект на Ближнем Востоке. С провалом этого проекта в Газе Барак теперь стремится реализовать его в Ливане; план, который включает в себя эвакуацию и разрушение десятков приграничных деревень Ливана и превращение их в зону безопасности под контролем сионистского режима, а затем экономическое и строительное освоение этой территории.

«Аль-Бана» также напомнила, что Бараку ранее удалось убедить новый сирийский режим сдать Голанские высоты в аренду сионистскому режиму на 25 лет, с автоматическим продлением аренды, и стоимость этой сделки была покрыта американскими еврейскими инвесторами.

Газета подчеркнула, что предлагаемый сегодня план для Ливана основан на той же логике.

Европейские источники сообщили «Аль-Бана», что, хотя Европа выступает против таких проектов, она не в силах их предотвратить, если только официальное правительство Ливана открыто и однозначно не выступит против этих планов.

По словам этих источников, любые разговоры о промежуточных решениях или компромиссах на самом деле являются формой капитуляции, и у Ливана есть только два варианта: либо капитулировать перед сионистскими планами и потерять свою идентичность и территорию, либо сопротивляться и столкнуться со всеми последствиями.