По сообщению международного информационного агентства «Ахл аль-Байт» (а) — Абна, израильские СМИ сегодня (пятница) объявили, что израильские системы ПВО успешно перехватили ракету, выпущенную из Йемена.

Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что очевидцы в центре оккупированных территорий слышали сильные взрывы.

Канал добавил, что йеменская ракета разделилась на несколько взрывных фрагментов в воздухе, и, несмотря на трудности с ее перехватом, инцидент завершился без потерь.

Сообщается, что после запуска ракеты полеты в аэропорту Бен-Гурион (к востоку от Тель-Авива) были приостановлены.

С другой стороны, израильская организация скорой помощи и экстренной помощи сообщила о травмах, вызванных давкой и давкой людей, спешащих в убежища, когда сработали предупреждающие сирены. Кроме того, осколки перехваченной ракеты упали на одно из израильских поселений.

Ранее израильская армия также объявила, что перехватила беспилотник, выпущенный из Йемена; беспилотник, который привел к срабатыванию сирен в поселениях недалеко от сектора Газа. По данным израильской армии, перехват этого беспилотника был успешно произведен после нескольких попыток.

В последние месяцы йеменские вооруженные силы предприняли неоднократные атаки на Израиль с использованием ракет и беспилотников, а также нацелились на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты. Йеменские ракеты и беспилотники обычно нацелены на южные и центральные районы Израиля.

С 7 октября 2023 года Израиль совершает обширные преступления в секторе Газа, которые включают массовые убийства, голод, разрушения и массовое перемещение. Согласно официальной статистике, этот геноцид на данный момент привел к гибели 62 263 человек, 157 365 раненых (в основном женщин и детей), более 9 000 пропавших без вести, сотни тысяч перемещенных лиц и смерти 273 человек от голода (включая 112 детей).