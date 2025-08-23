Резкое увеличение атак сионистских поселенцев на палестинцев на Западном берегу

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», The Atlantic со ссылкой на чиновника безопасности сионистского режима, который посетил лагеря на Западном берегу, сообщила, что количество насильственных нападений сионистских поселенцев на палестинцев резко возросло.

Он добавил, что эти атаки увеличились с 90 случаев в месяц в начале 2025 года до более чем 200 случаев.

Следует отметить, что среди сионистских поселенцев широко распространено и используется различное оружие.

Западное издание также процитировало отставного генерала сионистского режима Нимрода Шефера, который написал, что разжигание войны является стратегией, которая служит Нетаньяху, а не кому-либо другому.