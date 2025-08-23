Бывший американский чиновник: Тель-Авив хочет начать новую войну

Как сообщает информационное агентство Abna, бывший заместитель советника по национальной безопасности США подчеркнул, что сионистский режим, вместо того чтобы положить конец катастрофическому конфликту в секторе Газа, находится на грани разжигания новой войны на Западном берегу.

Он добавил, что в будущем Тель-Авив будет следовать двум опасным путям. Сионистский режим совершил катастрофическую стратегическую ошибку, морив голодом палестинцев в секторе Газа.

Эяль Замир, начальник штаба армии сионистского режима, заявил вчера, что на Западном берегу нет места, куда сионистские военные не могут войти.

Находясь на Западном берегу, он сказал, что война продолжается.