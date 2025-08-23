По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Русия аль-Яум», публикация новой фотографии синяка на правой руке президента США Дональда Трампа, который был замазан тональным кремом, вызвала ажиотаж.

Газета The Daily Post сообщила, что на фото отчетливо виден крем, нанесенный на синяк на руке Трампа. С тех пор как он вновь пришел к власти в США, он использует эти кремы, чтобы скрыть синяк на своей руке.

Представитель Белого дома также утверждал, что Трамп ежедневно встречается с большим количеством американцев и жмет им руки больше, чем любой другой президент в истории!

Американский журналист Невилл Уильямс также предложил Трампу реагировать на американцев другим способом, а не рукопожатием.